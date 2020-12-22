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İBB’nin eski müdüründen Ekrem İmamoğlu’na zehir zemberek sözler: Haram olsun!

Yerel seçimlerle göreve gelen CHP’li İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, daha 2 sene olmadan herkesi canından bezdirdi. İstanbul Otobüs A.Ş. eski Genel Müdürü Ali Evren Özsoy, İmamoğlu hakkında zehir zemberek ifadeler kullandı. Özsoy, “Senin ve senin danışman tayfan için verdiğim her dakika haram olsun Allah özellikle oğlum yerine senin için esirgediğim her dakikadan dolayı beni affetsin” dedi.

Güncel / 22 Aralık 2020 Salı 10:44
İBB’nin eski müdüründen Ekrem İmamoğlu’na zehir zemberek sözler: Haram olsun!

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkanı Ekrem İmamoğlu tarafından Ocak 2020'de İstanbul Otobüs A.Ş'ye Genel Müdür olarak atanan Ali Evren Özsoy, 7 ay sonra görevden alınmıştı.

Sosyal medya hesabından açıklamalarda bulunan Özsoy, İmamoğlu için şunları söyledi:

'Daha önce de ben ve akrabalarımdan kamuda çalışmak için başvuranlar sırf CHP'li olduğumuz için hüsrana uğramıştık. Ama buna rağmen biz vatandan vazgeçmedik, ülkemizde kaldık kamuda olmasa da ülkemize hizmet ettik. Sonra sen seçilince senin söylemlerine güvendik.

'ATALARIM BU PARTİYE HİZMET VERDİĞİ İÇİN PEŞİNDEN GELDİK'
Münir Hüsrev Göle, Atamız Mustafa Kemal Atatürk ile CHP'yi kurmuş, sonrasında büyükbabamız rahmetli Ömer Özsoy Erzurum'da ve sonrasında rahmetli babamız Avukat Erbaşar Özsoy İstanbul, Erzurum ve Ankara'da bu partiye hizmet vermiş diyerek, sen seçimi kazandıktan sonra arkandan geldik.

'ALLAH SENİN İÇİN ESİRGEDİĞİM HER DAKİKADAN DOLAYI BENİ AFFETSİN'
7 ay İBB'de hizmet verdim. Eğer bunun bir dakikası vatandaşa hizmet verdiysem helal olsun. Bunun dışında senin ve senin danışman tayfan için verdiğim her dakika haram olsun Allah özellikle oğlum yerine senin için esirgediğim her dakikadan dolayı beni affetsin.'

'İŞLETMECİLERDEN KENDİNE YAKIN OLANLARA KIYAK ÇEKEN...'
Bu sözlerinin ardından kendisine tepki gösteren bir İBB yetkilisine cevap veren Özsoy, 'Yaptığı işi anlamayan, işletmecilerden kendine yakın olanlara kıyak çeken, altında çalışanlara adil ve doğru davranmayan sen haktan ve haramdan bahsedecek son kişisin' ifadelerini kullandı.

Mustafa Kemal Atatürk

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