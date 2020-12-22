Bakan Akar'dan önemli açıklama!

Akar beraberinde Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler, Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Ümit Dündar, Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Adnan Özbal ve Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Hasan Küçükakyüz ile Kaplan Pençesi 2020 Tatbikatı'nı takip ettikleri Aksaz Deniz Üs Komutanlığından İzmir'de konuşlu 2. Ana Jet Üs Komutanlığına geçti.



Burada personel ile bir araya gelen Akar, Hava Kuvvetleri Komutanlığının bugüne kadar yurt içi ve yurt dışı operasyonlarındaki üstün başarılarının Türk Silahlı Kuvvetlerinin dünya genelindeki saygınlığını daha da pekiştirdiğini belirtti.



Nitelikli personelini üstün teknoloji ile buluşturan Hava Kuvvetlerinin bundan sonra da aynı azim ve kararlılıkla görevlerini başarıyla yerine getireceğini ifade eden Akar, "Bugüne kadar yapılan çalışmalar önemli sonuçlar verdi. Bundan sonra da aynı azim ve kararlılıkla çalışarak bu ileriye dönük çalışmalarımız, bu yürüyüş devam edecek. Bu konuda yapılması gereken ne varsa başaracağız, asil milletimize karşı sorumluluklarımızı eksiksiz yerine getirmeye devam edeceğiz." diye konuştu.



15 Temmuz'daki hain darbe girişiminin ardından TSK'nın sorumlulukları ve görevlerinin arttığına dikkati çeken Akar, bölgesel olarak önemli ve hassas bir dönemden geçildiğini vurguladı.



Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde Türkiye'nin uluslararası arenada bir özne haline geldiğine işaret eden Akar, "Bunun sonucu olarak hem etki hem de ilgi alanımız genişlemiştir. Etki ve ilgi alanımızın genişlemesi de bizlerin görev ve sorumluluklarını artırmaktadır. Onun için her zamankinden daha çok çalışmak, her zamankinden daha çok kahramanlık ve fedakarlık yapmak durumundayız. Niçin? Ülkemizin ve milletimizin hak, alaka ve menfaatlerini korumak ve kollamak için. Bu milletinin bağrından çıkan TSK'nın vazifesi, egemenliğimiz, bağımsızlığımız, asil milletimizin ve vatan topraklarının karada, denizde ve havadaki egemenlik alanlarımızın güvenliğini sağlamaktır. Bunun için gece-gündüz demeden asil milletimizin sevgisi, güveni ve duasından aldığımız ilhamla çalışmalarımızı bugüne kadar sürdürdük, bundan sonra da aynı azim ve kararlılıkla sürdüreceğiz." ifadesini kullandı.

