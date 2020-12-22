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Apple'dan flaş karar! O sektöre de el attı...

Dünyaca ünlü teknoloji devi Apple otomobil üretme kararı aldı. Apple, 2024 yılında üretmeyi planladığı aracında kendi batarya teknolojisini kullanacak. Söz konusu haber sonrası; Apple hisseleri pozitife dönerken, Tesla hisseleri düşüşe geçti.

Dünya / 22 Aralık 2020 Salı 16:13
Apple'dan flaş karar! O sektöre de el attı...

Apple otonom sürüş teknolojisine yönelirken 2024'te bireysel kullanım için otomobil üretmeyi planlıyor. Reuters'ın haberine göre, Üretilecek araçta Apple'ın kendi batarya teknolojisi kullanılacak.

Apple'ın hisseleri haber sonrasında hızlı bir şekilde pozitife dönerken Tesla'nın hisseleri de neredeyse yüzde 6,7 düştü. Pandemiden sonra yeşil bir ekonomik dönüşümün gerçekleşeceği beklentileriyle birlikte elektrikli araç piyasası da büyüyor.

Avrupa Birliği Komisyonu daha önce yayımladığı bir çalışmasında 2030 yılına kadar 30 milyon elektrikli otomobilin kullanımda olmasının hedeflendiğini belirtmişti. Rapora göre, Avrupa yollarında 2030 yılına kadar en az 30 milyon elektrikli otomobil ve 80 bin sıfır emisyonlu tır yer alacak. Otonom araç teknolojileri yaygınlaştırılacak.

İngiltere, Başbakan Boris Johnson'ın 'yeşil devrim' olarak adlandırdığı plan kapsamındaysa 2050'ye kadar karbon salınımı net sıfıra indirmek için benzinli ve dizel araba ve kamyonların satışını 2030'dan itibaren, yani planlanandan 5 yıl önce, yasaklamıştı.

Uber ise yaptığı bir açıklamada, uygulamadaki tüm araçların 2040'a kadar elektrikli olacağını duyurmuştu.

Sürücülere, elektrikli araçlara geçmeleri için, 2025 yılına kadar 800 milyon dolar değerinde yardım yapılacağını belirten şirket, yardımların bir kısmının araç alımlarında indirimler ya da kiralama kolaylığı şeklinde olacağını söylemişti. .

ABD'li elektrikli otomobil üreticisi Tesla Inc de küresel otomotiv sektöründeki zayıf satışlara karşın 2020'de 500 bin otomobil teslim etme hedefi olduğunu belirtmişti.

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