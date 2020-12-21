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Yine itiraz etti!

ABD Başkanı Donald Trump'ın kampanyası, Pennsylvania'daki 3 Kasım başkanlık seçim sonuçlarıyla ilgili ABD Yüksek Mahkemesine yeni başvuruda bulundu.

Dünya / 21 Aralık 2020 Pazartesi 18:18
Yine itiraz etti!

Trump'ın avukatı Rudy Giuliani tarafından yapılan açıklamada, Yüksek Mahkeme'den, Pennsylvania Eyalet Yüksek Mahkemesinin 3 Kasım başkanlık seçimleri öncesi aldığı posta yoluyla oy kullanma kararının tanınmaması talebinde bulunulduğu belirtildi.

PENNYLVANİA EYALETİ SEÇİM İÇİN BÜYÜK ÖNEME SAHİP

Pennsylvania Yüksek Mahkemesinin seçimlerden önce eyalette posta yoluyla oy kullanma yasasını değiştirmesinin anayasayı ihlal ettiği savunulan başvuruda, bu kararın, 'Her iki adayın da kazanma dengesinde duran 2020 başkanlık seçimleri sonuçlarını etkileyecek ulusal öneme' sahip olduğu öne sürüldü.

Başvuruda ayrıca Yüksek Mahkemeden ABD başkanlığına seçilen Joe Biden için eyalet delegelerinin kullandığı oyların reddedilmesi ve Pennsylvania Genel Kurulunun kendi delege listesini oluşturması istendi.

Öte yandan hukuk uzmanları, Trump'ın önceki itirazları gibi, 3 Kasım başkanlık seçimlerinde hile yapıldığına dair kanıt sunulamaması nedeniyle Yüksek Mahkeme'ye yapılan son başvurudan sonuç çıkmasının zor olduğunu, çıkması durumunda bile seçim sonuçlarını değiştirmeyeceğini belirtti.

Geçen hafta 50 eyalette seçici kurul delegeleri oylarını kullanarak Biden'ı 306 oyla ABD Başkanı seçmiş, Trump ise 232 oyda kalmıştı.

ABD Yüksek Mahkemesi, en son 9 Aralık'ta da Pennsylvania eyaletinin seçim sonuçlarının resmileşmesinin engellenmesine yönelik Cumhuriyetçilerin açtığı davayı reddetmişti.

Trump ekibinin, 3 Kasım seçim sonuçlarında usulsüzlük olduğu yönünde Pennsylvania Yüksek Mahkemesine açtığı davalar da geri çevrilmiş, reddedilen davalar için Federal Temyiz Mahkemesine yapılan başvurulardan da sonuç çıkmamıştı.

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