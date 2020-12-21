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Süper Lig'de Covid-19 kararı!

Süper Lig takımlarının kaderini değiştirecek karar. İşte detaylar...

Güncel / 21 Aralık 2020 Pazartesi 17:40
Süper Lig'de Covid-19 kararı!

Ligde bu sezon hatırlanacağı üzere Atakaş Hatayspor’un, Büyükşehir Belediyesi Erzurumspor ve MKE Ankaragücü ile oynaması gereken maçlar, bordo beyazlı takımdaki Covid-19 vakaları nedeniyle ertelenmişti.

Ligde bu sezon hatırlanacağı üzere Atakaş Hatayspor’un, Büyükşehir Belediyesi Erzurumspor ve MKE Ankaragücü ile oynaması gereken maçlar, bordo beyazlı takımdaki Covid-19 vakaları nedeniyle ertelenmişti.

Kulüpler Birliği ile Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Covid-19 pandemisi nedeniyle olağanüstü koşullarda oynanan 2020-21 sezonunda bir ilke daha imza atmak üzere.

SÜPER LİG'DE DE UYGULANIYOR
TFF ve kulüpler, bugüne dek sadece Ziraat Türkiye Kupası maçlarında uygulananan ‘A takım listesindeki oyuncu sayısı Covid-19 nedeniyle 14’ün altına inerse müsabaka ertelenmeyecek; karşılaşmaya çıkamayan takım hükmen mağlup sayılacak’ maddesinin, Süper Lig’de de uygulanması konusunda görüş birliğine vardı.
14 OYUNCU ÇIKMAZSA TAKIMLAR MAĞLUP
Maça çıkaracak en az 14 oyuncusu olmayan takımlar böylece yenik sayılacak. TFF ile kulüplerin anlaşmaya vardığı değişiklik kesinleşirse erteleme yapılmayacak; maça çıkmayan takım 3-0 hükmen yenik ilan edilecek.
Söz konusu düzenlemenin önümüzdeki günlerde TFF Yönetim Kurulu toplantısında görüşülüp karara bağlandıktan sonra hayata geçmesi bekleniyor.
SAYILAR ARTIYOR
Beşiktaş, Covid-19 testi pozitif çıkan futbolcu sayısının 8'e yükseldiğini açıkladı. Siyah-beyazlı ekipte pozitif vaka sayısı 8'e yükseldi. Beşiktaş Kulübü'nden yapılan açıklamada, BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde teknik heyet, futbolcu ve görevli idari personele uygulanan Covid-19 test sonuçları sonunda biri kadro dışı bırakılan olmak üzere üç futbolcuda pozitif bulguya rastlandığı belirtildi.

SON VAKA VİDA
Ayrıca, ülkelerinin milli takım kamplarında yer alan iki futbolcunun Covid-19 PCR testlerinde de pozitif bulguya rastlandığının kulübe bildirildiği kaydedildi. Tarama testleri pozitif sonuç veren futbolcuların; takip, izolasyon ve tedavi süreçlerine ilgili protokoller doğrultusunda başlandığı vurgulandı. Siyah-beyazlı kulüp, daha önce de 3 oyuncusunun test sonuçlarının pozitif çıktığını açıklamıştı.

Bununla birlikte Anadolu takımlarında da pozitif vaka sayılarındaki artış endişe verici.


Beşiktaş

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