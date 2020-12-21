Rusya'dan ABD'ye 'İran nükleer anlaşması' çağrısı!

Rusya, ABD'nin İran nükleer anlaşmasına ön koşulsuz dönmesi çağrısında bulundu.



Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, ABD'nin, İran ile yapılan nükleer anlaşmaya herhangi bir ön koşul olmadan dönmek zorunda olduğunu söyledi.



Rusya Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, İran ile yapılan nükleer anlaşma olarak bilinen Ortak Kapsamlı Eylem Planı'na (JCPOA) taraf ülkelerin dışişleri bakanları, video konferans yöntemiyle toplantı yaptı.



Rusya tarafının İran nükleer anlaşmasının tüm taraflarca uygulanmasının önemine dikkati çektiği kaydedilen açıklamada, Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov'un toplantıda bir konuşma yaptığı ifade edildi.



BU SİNYALİN WASHİNGTON'DA DA DUYULACAĞINI UMUYORUZ



Sergey Lavrov, İran'ın anlaşmanın tam olarak uygulanmasına, ABD'nin de bunu yapması halinde hazır oldukları yönündeki beyanlarına saygı duyduğunu vurgulayarak, "Bu sinyalin sadece Ortak Kapsamlı Eylem Planı'nın mevcut taraflarınca değil Washington'da da duyulacağını umuyoruz." dedi.



Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyinin (BMGK) 2231 sayılı kararına sıkı bir şekilde ABD tarafının uymasının seçim değil yükümlülük olduğunun altını çizen Lavrov, "ABD Ortak Kapsamlı Eylem Planı'na herhangi bir ön koşul olmadan dönmek zorundadır. Diğer ortaklarla birlikte bu yönde sıkı çalışmaya ve Amerikalılara durumu düzeltmelerine yardımcı olmaya hazırız. Bu bizim ortak çıkarımızdır." ifadesini kullandı.



İRAN NÜKLEER ANLAŞMASI



Anlaşma, İran'ın nükleer faaliyetlerinin denetlenmesi ve düzenlenmesi, bunun karşılığında yaptırımların kaldırılması amacıyla Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyinin (BMGK) daimi üyeleri ABD, İngiltere, Fransa, Rusya ve Çin'in yanı sıra Almanya ve AB ile İran arasında 2015'te imzalanmıştı.



ABD Başkanı Donald Trump'ın yönetime gelmesiyle Washington anlaşmadan çekilmiş ve İran'a yeniden yaptırım uygulamaya başlamıştı. Anlaşmanın diğer taraflarından Washington'ı durdurmasını isteyen ancak bunda başarılı olamayan İran, Temmuz 2019'da nükleer anlaşmanın bazı maddelerini, 5 Ocak'ta da anlaşmadan kaynaklanan tüm taahhütleri askıya aldığını açıklamıştı.