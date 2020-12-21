İngiltere'de kaos mutasyon izdihamı!

Tüm dünyayı kasıp kavuran corona virüs salgını ile mücadele sürerken İngiltere'den gelen mutasyon haberi kaosa neden oldu. İngiltere'de ortaya çıkan yeni corona virüs mutaysonunun daha hızlı yayıldığı açıklanmasının ardından ülkeye yönelik uçuş yasakları geldi. İngilizler ise bu kısıtlamalara yakalanmadan diğer ülkelere uçmak için havaalanında kaos yarattı.



MUTASYON İZDİHAMI



Yüzlerce yolcu, sınırların İngiltere'ye kapatılmasından önce Avrupa ülkelerine son uçuşları yakalamak için çabalarken, bir gecede Heathrow Havaalanı savaş alanına çevirdi. Dublin'e son uçuştan önce çekilen görüntüler kaosu gözler önüne serdi.



"BULUNDUĞUNUZ BÖLGEDE KALIN"



Seyahat yasağı birkaç Avrupa ülkesi tarafından uygulanmaya başlandı. Fransa dün gece sınırını tüm trafiğe kapatınca Dover Limanı ve Eurotunnel'de uzun kuyruklar oluştu.



İtalya, Belçika, İrlanda, Hollanda ve Türkiye yeni mutasyonu uzak tutabilmek için İngiltere'den gelen uçuşları yasakladı.



Başbakan Boris Johnson, Cumartesi öğleden sonra milyonlarca İngiliz için Noel'i iptal etti ve yeni mutasyonun yüzde %70'e kadar daha hızlı yayılabileceğinden korkulması nedeniyle bulundukları bölgede kalmalarını söyledi.



"BİRÇOK ÜLKEYE GİRİŞ YASAĞI"



Fransız Hükümeti, yeni mutasyon haberine bağlı olarak İngiltere'den yapılacak olan tüm uçuşların 48 saat içinde iptal edileceğini doğruladı.



Bir hükümet sözcüsü tarafından yapılan açıklamada İngiltere'den Fransa'ya tüm girişler bu gece yarısından itibaren 48 saat boyunca ve tüm ulaşım araçları için askıya alındığı belirtildi.



Eurotunnel ayrıca yeni tip virüsün yayılmasını engellemek amacıyla dün gece 22.00'den itibaren tüm yolculara kapatıldı.



Dover Limanı'ndan yapılan açıklamada ise Dover Limanı'ndaki feribot terminalinin Fransa'daki sınır kısıtlamaları nedeniyle bir sonraki duyuruya kadar İngiltere'den ayrılan tüm yolcu araçları için trafiğine kapalı olduğu bildirildi. Web sitesinden yaptığı açıklamada hem yük hem de yolcu gemilerinde bulunanların limana inmemeleri istendi.



KAOS



İngilizler ise yaklaşan seyahat yasağı ve tüm bu kısıtlamalardan kaçmak için ülkeyi terk etmek için çabalarken Heathrow Havaalanı'nda kaosa neden oldu.



Sosyal medya platformlarında yayınlanan görüntülerde, Dublin'e fazla rezervasyon yapılan uçuşlar hakkında British Airways'den bilgi bekleyen uzun yolcu kuyrukları yer aldı.



Bir sosyal medya kullanıcısı, yüzlerce yolcunun gece yarısı bir uçuş yasağı yürürlüğe girmeden önce İrlanda'nın başkentine bir uçuş yakalamak için geldiğini, ancak geri çevrildiğini belirtti.



Yasal olarak yüzlerce kişi bu uçuşu yakalamak için gelse de British Airways'in gece yarısı itibariyle doğrudan Dublin'e uçamayacaklarını bildirmesi üzerine herkesi bir otele yerleştirerek bağlantılı bir uçuş düzenleyeceği belirtildi.



"TÜM AVRUPA BİRLİĞİ ÜLKELERİNE GİRİŞ YASAKLANABİLİR"



Federal Meclis'ten bir kaynak ise AFP'ye verdiği demeçte, şu anda kilit altında olan Almanya'nın da gece yarısından itibaren İngiltere'ye uçuş yasağı ilan edeceği açıklandı.



Kaynak, Berlin'in önümüzdeki saatlerde bu durumu resmi hale getireceğini belirtti ve ayrıca aynı politikanın 27 üyeli Avrupa Birliği'nin tamamında uygulanabileceğini öne sürdü.



İlk yasak İngiltere'nin 1 Ocak'ta Avrupa Birliği'nden ayrılmasına kadar sürecek olsa da Berlin'in uçuş yasağını bu tarihin ötesine uzatmak için çalıştığını da belirtti.



İLK KEZ!



RTE bildirimlerine göre, İrlanda da tarihte ilk kez İngiltere'den uçuşları yasaklayan benzer tedbirleri açıkladı.



Hollanda hükümeti ise daha önce İngiltere'den tüm uçuşların yasaklandığını duyurmuştu. Daha sonra Belçika ile uçuşları ve Eurostar trenlerini en az 24 saat durdurarak önlemleri artırdı.



Hollanda hükümeti ise daha önce İngiltere'den tüm uçuşların yasaklandığını duyurmuştu. Daha sonra Belçika ile uçuşları ve Eurostar trenlerini en az 24 saat durdurarak önlemleri artırdı.



Bu arada Belçika Başbakanı Alexander De Croo, ülkenin önlem olarak gece yarısından itibaren İngiltere'den uçuşları ve trenleri en az 24 saat durduracağını belirtti. Ayrıca başbakan, daha kesin verilere sahip olunduğunda bu sürenin uzatılabileceğini de sözlerine ekledi.



The Telegraph'ın bildirdiğine göre, mutasyona uğramış yeni virüsün en az iki ülkeye daha yayıldığı anlaşıldığı açıklandı.



"ABD'DE YASAK YOK"

Tüm bu yasakların yanı sıra Amerika Birleşik Devletleri, İngiltere'den uçuşları yasaklamayacağını açıkladı.



Hükümetin Warp Speed Operasyonu aşı programının baş danışmanı Moncef Slaoui, CNN'e yetkililerin yeni koronavirüsün ülkede mevcut olup olmadığını bildiklerini söyledi.





