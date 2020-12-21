HDP'li isimden alçak suikast çağrısı!

Ağrı Belediye Başkanı Savcı Sayan, terör örgütü PKK'nın hedefinde. Sayan'a karşı terör örgütü PKK'nın siyasi kolu HDP'den de alçak bir tehdit geldi.



ALÇAKCA HAKARETLER YAĞDIRIP SUİKAST ÇAĞRISI YAPTI



Başkan Sayan'ı hedef gösteren HDP'li Abdülkadir Aktürk videolu mesaj yayınlayarak 'Sayan'ı susturun en fazla 20 yıl hapis yatarsınız' diye konuştu. Suikast emri videosu üzerine harekete geçen emniyet ekipleri, Aktürk'ün İsviçre'de yaşadığını tespit etti. Konuyla ilgili hukuki süreç başlatıldı.



Terör yanlısı HDP'li isme sosyal medyadan tepki yağdı.