Hamza Yerlikaya'dan Özkoç'a sert cevap!

CHP Grup Başkanvekili Engin Özkoç, Gençlik ve Spor Bakan Yardımcısı Hamza Yerlikaya'nın dört maaş aldığını ve sahte diploması olduğunu sosyal medyadan iddia etmişti. Gençlik ve Spor Bakan Yardımcısı Hamza Yerlikaya dün ilk kez sessizliğini bozarak Özkoç'a "CHP'deki taciz ve tecavüz olaylarının üzerini kapatmak için her gün farklı bir yalana sarılarak iftira ve yalan kampanyası düzenliyorsunuz. Kaset kumpası mimarları! Bu yazdıklarını ispat et, edemezsen adisin, alçaksın, müfterisin, bilesin.. Hodri meydan Engin Özkoç!" demişti.



ÖZKOÇ, SOSYAL MEDYADAN CEVAP VERDİ



CHP Grup Başkanvekili Engin Özkoç, bugün sosyal medyadan Hamza Yerlikaya'nın hodri meydanına yanıt verdi. Özkoç, Yerlikaya'ya hitaben bir de video paylaşarak "Gençlik ve Spor Bakan Yardımcısı Hamza Yerlikaya'ya cevabımdır! Sahtekârlıktan suçlu bulunan biri nasıl milletvekili seçiliyor? Nasıl Cumhurbaşkanı Danışmanı olabiliyor? Nasıl Vakıfbank yönetim kurulu üyesi olabiliyor? Ve hâlâ nasıl bakan yardımcılığına devam ediyor?" ifadelerini kullandı.



YERLİKAYA, YA İSPAT ET YA İSTİFA ET!



Gençlik ve Spor Bakan Yardımcısı Hamza Yerlikaya, bunun üzerine sosyal medya hesabından CHP'li Özkoç'a cevap yazdı. Yerlikaya, "Sen iftira ile bayrağımıza leke sürenlere yaranmak için onlarla aynı sofrada kaşık sallarken, Ay ve yıldıza duyduğum sevdayı defalarca göndere çektirerek kanıtladım. Ey müfteri Engin Özkoç, maaşım belli işte hakikat bu belgelerde... Ya ispat et ya istifa et" dedi.



YERLİKAYA DİPLOMALARINI PAYLAŞTI



Yerlikaya, ayrıca sosyal medya hesabından lise diplomasının sahte olmadığını gösteren belgeleri paylaştı. SABAH da Yerlikaya'nın lise, üniversite ve yüksek lisans diplomalarını ulaşmıştı. İşte "Diploması Sahte" yalanını çürüten o diplomalar:



2004'TE AÇIK LİSEYİ BİTİRDİ, ÜNİVERSİTEDEN MEZUN OLDU



Hamza Yerlikaya, Mimar Sinan İlköğretim Okulu'nu bitirdikten sonra Açıköğretim Lisesi'nden 2004 yılında mezun oldu. Süleyman Demirel Üniversitesi Burdur Eğitim Fakültesi Beden Eğitimi ve Spor Bölümü, Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği'ni okuyan Yerlikaya, bu üniversiteden 2008 yılında mezun oldu.



SAKARYA ÜNİVERSİTESİ'NDE YÜKSEK LİSANSINI YAPTI



Yerlikaya'nın ayrıca bir de yüksek lisans diploması bulunuyor. Sakarya Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Eğitimi Enstitü Anabilim Dalı'nda yüksek lisans yaptı. Yerlikaya, tezli yüksek lisansını Sakarya Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği Bölümü'nde 2018-2019 döneminde bitirdi.