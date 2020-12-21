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EPDK Başkanı açıkladı! Elektrikte yeni dönem başlıyor

EPDK Başkanı Mustafa Yılmaz “65 yaş üstü tüketiciler, engelli tüketiciler ve şehit aileleri ve muharip/malul gazilerin elektriği, borcundan ötürü 3 ay boyunca kesilemeyecek” dedi.

Ekonomi / 21 Aralık 2020 Pazartesi 12:37
EPDK Başkanı açıkladı! Elektrikte yeni dönem başlıyor

EPDK Başkanı Mustafa Yılmaz açıklamalarda bulundu.

Yılmaz şu ifadeleri kullandı;

65 yaş üstü tüketiciler, engelli tüketiciler ve şehit aileleri ve muharip/malul gazilerin elektriği, borcundan ötürü 3 ay boyunca kesilemeyecek. Mağduriyet oluşmaması için cuma günleri, resmi ve dini bayramlarda ve bu bayramların bir önceki gününde yani arifesinde- elektrik kesme işlemi yapılamayacak. Bir inşaat bittiğinde, elektrik altyapısını hazır hale getirmeyen dağıtım şirketine ceza verilecek. Kesinti sayı ve sürelerinde iyileştirme yapamayan elektrik dağıtım şirketlerine ceza verilecek.

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