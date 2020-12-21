DSÖ'den mutasyon açıklaması!

Corona virüs aşısı uygulamaları dünyada ilk kez İngiltere'de başladı. Bütün dünya İngiltere'de uygulanan aşı sonuçlarına odaklanmışken, yine İngiltere'den gelen 'Corona mutasyon' açıklamaları insanlarda paniklere neden oldu. İngiltere Başkanı Boris Johnson'ın "Corona virüs mutasyona uğradı. Şimdi yüzde 70 daha bulaşıcı" açıklamasının ardından İngiliz Sağlık Bakanı Matt Hancock'un yaptığı "Corona virüste kontrolü kaybettik" açıklaması gündem yarattı.



"BU KADAR HIZLI YAYILACAĞINI TAHMİN ETMİYORDUK"



Hancock, "Orijinal planımızda corona virüsün mutasyona uğrayacağına dair bir bilgimiz yoktu. Mutasyona uğramış virüsün bu kadar hızlı yayılacağını tahmin etmiyorduk. VUI-202012/01 ismi verilen bu virüsün orijinal corona virüsüne göre daha hafif olduğuna dair bir kanıt yok" diye konuştu.



DSÖ'DEN MUTASYON AÇIKLAMASI:



Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), koronavirüsün (Covid-19) daha hızlı yayıldığı belirtilen mutasyonuyla ilgili İngiliz yetkililerle yakın temasta olduklarını açıkladı. Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Salgın Hastalıklar Departmanı Direktörü Sylvie Briand, İngiltere'de görülen Covid-19'un daha hızlı yayılan yeni türüyle ilgili açıklamalarda bulundu. Fransız kanalında açıklamalarda bulunan Briand, DSÖ'nün şu anda yeni ortaya çıkan corona virüsün daha yüksek ölüm oranlarına yol açacağına işaret eden bir kanıtı olmadığını söyledi. DSÖ, yeni tip koronavirüsün daha hızlı yayılan türünün şu ana kadar "ciddi hastalık veya ölüme" neden olduğuna dair hiçbir kanıt olmadığını bildirdi.



MOLDOVA DA İNGİLTERE İLE HAVA YOLU ULAŞIMINI DURDURACAK



Moldova, yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) daha bulaşıcı bir türünün ortaya çıktığı İngiltere ile hava yolu ulaşımını durduracağını bildirdi.



Moldova Acil Durumlar Komisyonundan yapılan açıklamada, Kovid-19'un daha bulaşıcı olan türünün ortaya çıkması nedeniyle İngiltere ile tüm uçak seferlerini durdurma kararı alındığı belirtildi.



İngiltere'de aktarma yapan uçakların da Moldova'ya gelişinin yasaklandığı kaydedilen açıklamada, söz konusu kararın, 23 Aralık saat 00.00'dan itibaren yürürlüğe gireceği aktarıldı.



TOPLAM VAKA SAYISI 136 BİNE YAKLAŞTI



Moldova Sağlık, Çalışma ve Sosyal Koruma Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, son 24 saatte 703 kişide virüsün tespit edilmesiyle toplam Kovid-19 vaka sayısı 135 bin 910'a çıktı.



Ülkede, son 24 saatte virüs nedeniyle ölenlerin sayısı 26 artarak 2 bin 778'e, sağlığına kavuşanların sayısı ise 1380 artışla 120 bin 15'e ulaştı.



Ayrıca ülkede salgının başlamasından bu yanda 64 sağlık çalışanının virüs yüzünden hayatını kaybettiği belirtildi.



Ülkede, 30 Kasım itibarıyla sağlık alanında olağanüstü hal (OHAL) yeniden devreye girmişti. Sağlık alanındaki OHAL, 15 Ocak 2021'e kadar devam edecek.