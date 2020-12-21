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Dikkatli ve tedbirli olun! Kar yağışı geliyor...

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada "Gece saatlerinde Bitlis ile Muş çevreleri ve Van'ın batısında karla karışık yağmur ve kar yağışlı olması beklenmektedir. Gece ve sabah saatlerinde buzlanma ve don olayı ile birlikte, yer yer pus ve sis hadisesi beklendiğinden dikkatli ve tedbirli olunmalıdır" ifadelerine yer verildi.

Yaşam / 21 Aralık 2020 Pazartesi 20:12
Dikkatli ve tedbirli olun! Kar yağışı geliyor...

Yurt genelinde hava sıcaklığı düşüşü devam ediyor. Birçok bölgede devam eden kar yağışları hakkında uyarı geldi. Meteoroloji 3 kenti bu gece başlayacak olan kar yağışı için dikkatli ve tedbirli olunması konusunda uyardı.

PARÇALI AZ BULUTLU

Yurdun kuzey ve doğu kesimlerinin parçalı yer yer çok bulutlu, Batı ve Orta Karadeniz kıyıları, Doğu Karadeniz, Doğu ve Güneydoğu Anadolu, İstanbul, Kocaeli, Sakarya, Yalova, Muğla çevreleri ile Kırklareli'nin kıyı, Balıkesir'in kuzey ve Antalya'nın doğu ve batı kesimlerinin yağmur ve sağanak yağışlı, diğer yerlerin parçalı az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

BUZLANMA VE DON

İç ve doğu kesimlerde yer yer sis ve pus hadisesi ile birlikte buzlanma ve don olayı bekleniyor. Meteoroloji 14. Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamada, bölge genelinde havanın parçalı zamanla çok bulutlu olacağı belirtilerek, "Gece saatlerinde Bitlis ile Muş çevreleri ve Van'ın batısında karla karışık yağmur ve kar yağışlı olması beklenmektedir. Gece ve sabah saatlerinde buzlanma ve don olayı ile birlikte, yer yer pus ve sis hadisesi beklendiğinden dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

Hava sıcaklıklarının mevsim normalleri civarında seyretmesi bekleniyor. Rüzgârın genellikle güneyli ve batılı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor. İl merkezleri için beklenen en yüksek sıcaklıklar; Bitlis 2, Hakkari 3, Van 5 ve Muş'ta 4 derece olması beklenmektedir" denildi.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden alınan tahminlere göre, hava sıcaklığında önemli bir değişiklik olmayacak, ülke genelinde mevsim normalleri civarında seyredecek. Rüzgarın, genellikle kuzey ve kuzeydoğu yönlerden hafif, kuzeybatı kesimlerde ara sıra orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor.

Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:

KAR YAĞACAK

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan son değerlendirmelere göre, Bitlis, Muş ve Van için kar yağışı uyarısında bulundu.

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