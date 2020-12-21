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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan CHP'li Özgür Özel'e dava

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel'e 250 bin TL'lik tazminat davası açtı.

Güncel / 21 Aralık 2020 Pazartesi 10:52
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan CHP'li Özgür Özel'e dava

Başkan Recep Tayyip Erdoğan kendisine 'diktatör' ifadesini kullanarak hakarette bulunan CHP'li Özgür Özel'e 250 bin TL'lik tazminat davası açtı.
Son dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel'e dava | Video

CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, Başkan Recep Tayyip Erdoğan hakkında skandal ifadeler kullanmıştı. Özel, Başkan Erdoğan'ı hedef alıp "Bu diktatör bozuntusuna milletimiz ilk seçimde sandığı gösterip, geldiği gibi gönderecek." demişti.

250 BİN LİRALIK TAZMİNAT DAVASI
Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın avukatları bu hakaretler sonrası harekete geçti. CHP Grupbaşkanvekili Özgür Özel hakkında 250 bin liralık manevi tazminat davası açtı.

NE OLMUŞTU?
Skandal açıklamalarıyla gündemden düşmeyen CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, "Başkan Recep Tayyip Erdoğan'a "Yazıklar olsun!" sözleriyle yine haddini aştı. Özel, "Bu diktatör bozuntusuna milletimiz ilk seçimde sandığı gösterip, geldiği gibi gönderecek." ifadesinde bulundu.

Özgür ÖzelRecep Tayyip Erdoğan

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