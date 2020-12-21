CHP yandaşı Cumhuriyet yalan haberleri düzeltme gereği bile duymadı!

Türkiye'ye 5 milyar dolarlık gelir potansiyeli taşıyan ve İstanbul'dan 4 Aralık Cuma günü törenle uğurlanan ilk ihracat treni, 2 kıta, 2 deniz ve 5 ülke geçerek 15 günde Çin'in Xi'an şehrine ulaşmıştı.



Fakat bazı gazeteler trenle ilgili asılsız ve yalan haberlerle algı oluşturarak trenin ilerlemediği iftiralarını yazdı. Yalanların ortaya çıkmasına rağmen pişkinliklerini devam eden ve bir özür bile dilemeyenler, ikinci ihracat treninin yola çıkmasının haberini verirken eski yalanlarını düzeltme ihtiyacı bile hissetmediler.



HİÇBİR ŞEY OLMAMIŞ GİBİ İKİNCİ TRENİN HABERİNİ YAPTILAR

Çin'e planlandığı gibi varan ilk ihracat trenini ardından ikinci trenin de yola çıktığı duyuruldu. Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları tarafından yapılan açıklamada, 'Çin treni nerede 2 Çerkezköy' Çin'e giden ikinci ihracat trenimiz Çerkezköy'den yola çıktı' ifadelerine yer verildi.



İlk trenin uğurlanmasının ardından trenin yoldan döndüğünü söyleyenlerin bu iddialarının yalan çıkmasıyla, gazete ve internet siteleri, daha önce yalan söylememişler gibi ikinci trenin yola çıktığı haberini yaptılar.



CUMHURİYET: 'ÇİN'E DİYE YOLLANAN TREN HALKALI GARI'NDA ÇIKTI'

Cumhuriyet Gazetesi; İstanbul'dan törenle uğurlanan ilk ihracat treninin Halkalı'da durduğunu ve Çin'e gitmediğini iddia etmişti.



Cumhuriyet Gazetesi'nin; 4 Aralık 2020 tarihinde yayınlanan 'Çin'e diye yollanan tren Halkalı Garı'nda çıktı' başlıklı haberinde, 'Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu'nun 'Çin'e tren gönderiyoruz' diyerek törenine katıldığı, İstanbul'dan yola çıkan 'İlk ihracat treninin' Çin'e aslında gitmediği, Halkalı Garı'na geri çekildiği öğrenildi' iddia edildi.



Söz konusu haberde; ''Çin'e giderken kaybolan ilk ihracat treni…'' ifadeleri kullanıldı.



Cumhuriyet Gazetesi; İstanbul'dan yola çıkan Çin İhracat Trenimizin Çin'in Xi'an şehrine ulaşmasının ardından kendisi yalan haber yapmamış gibi yola çıkan ikinci trenin haberini verdi.



CUMHURİYET: 'TÜRKİYE'DEN ÇİN'E GİDECEK İKİNCİ İHRACAT YÜK TRENİ DE YOLA ÇIKTI'

Cumhuriyet Gazetesi'nin; 21 Aralık 2020 tarihinde yayınlanan 'Türkiye'den Çin'e gidecek ikinci ihracat yük treni de yola çıktı' başlıklı haberde; 'Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, Türkiye'den Çin'e gidecek ikinci ihracat yük treninin de dün yola çıktığını bildirdi' denildi. Söz konusu haberin içinde daha önce Çin'e gitmediğini söyledikleri ilk ihracat trenin de Çin'e vardığını yazdı.



İŞTE O HABER



Cumhuriyet Gazetesi'nin 'Türkiye'den Çin'e gidecek ikinci ihracat yük treni de yola çıktı' haberinde şöyle denildi:



'Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamaya göre, ikinci ihracat treni Çerkezköy'den 42 vagon/konteyner içerisinde 1400 buzdolabı yüküyle dün saat 19.05'te Çerkezköy'den hareket etti.



Toplam uzunluğu 770 metre olan ihracat treni, bu sabaha karşı Marmaray'dan geçti ve İzmit'e (Köseköy) ulaştı. Tren, burada gümrük işlemlerinin tamamlanmasının ardından yoluna devam etti.



Türkiye'den Çin'e hareket eden ilk ihracat treni, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu'nun katıldığı törenle 4 Aralık'ta İstanbul'dan uğurlanmış, toplamda 8 bin 693 kilometre yol katedip 2 kıta, 2 deniz ve 5 ülke geçen ihracat treni, 19 Aralık'ın sabah saatlerinde Çin'in Xi'an şehrine ulaşmıştı.



TÜRKİYE, ASYA-AVRUPA ARASINDA TRANSİT TAŞIMACILIĞIN MERKEZİ HALİNE GELECEK

Açıklamada, ihracat treninin Türkiye'nin Asya-Avrupa arasındaki transit taşımacılığın merkezi haline geleceğinin en önemli kanıtı olduğu vurgulanırken, ihracat treninin takip edeceği güzergah bilgileri de paylaşıldı.



Türkiye içinde İstanbul (Marmaray)-İzmit(Köseköy)-Eskişehir-Ankara-Kırıkkale-Sivas-Erzincan-Erzurum-Kars güzergahını izleyecek trenin, Ahılkelek İstasyonu'ndan yurt dışına çıkış yapacağı bildirildi.



Yurt dışı parkurunda ise sırasıyla Gürcistan-Azerbaycan-Hazar Denizi Geçişi Kazakistan'dan geçecek trenin yolculuğu Çin'in Xi'an şehrinde son bulacak.'



BİR ÖZÜR BİLE DİLEMEDİLER

Cumhuriyet Gazetesi, Sözcü Gazetesi, BirGün Gazetesi, Sol Haber, Oda TV, T24, Gazete Duvar, Birleşik Taşımacılık Çalışanları Sendikası, Trabzon Habersen İl Temsilciliği, KESK Haber-Sen 2 Nolu Şubesi; İstanbul'dan törenle uğurlanan ilk ihracat treninin Halkalı'da durduğunu ve Çin'e gitmediğini iddia etti.



Trenin Çin'e ulaşması karşısında yalanlarının açık şekilde ortaya çıkmasına rağmen gazete, televizyon ve internet siteleri bir özür dileme zahmetine bile katlanmadı.