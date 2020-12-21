Bakan Koca verileri açıkladı!

Koronavirüste nisan ayından itibaren düşmeye başlayan hasta sayıları kış aylarının gelmesiyle tekrar yükselişe geçti. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca son dakika uyarılarıyla birlikte günlük koronavirüs hasta, vaka sayısı ve vefat sayılarını duyuruyor. Vatandaşların merakla beklediği 21 Aralık corona virüs tablosu Bakan Koca tarafından açıklandı.







SAĞLIK BAKANI FAHRETTİN KOCA:



Bugün tespit edilen 3.412 yeni hastamız var. Aktif vaka ve ağır hasta sayımız azalıyor. Yatak doluluk oranı, yoğun bakım doluluk oranı ve solunum cihazı doluluk oranları düşmeye devam ediyor. Kurallara birlikte uymanın neticesini almaya başladık.

