Yeni virüs paniği: Londra'dan kaçışlar başladı!

Koronavirüs salgını tüm dünyada etkisini sürdürürken, salgının sonlandırılması için aşı çalışmaları devam ediyor. Ancak İngiltere’den koronavirüs ile ilgili gelen yeni haber, tüm dünyayı şoka uğrattı. Buna göre İngiltere Sağlık Bakanı Hancock, virüsün mutasyona uğradığını ve kontrolden çıktığını açıkladı.



İngiltere’deki son durumun ardından Londra’da bulunan St Pancras Tren Garı’nda yoğunluk oluştu. Londra’dan ayrılmak isteyen çok sayıda kişi garda kalabalık oluşturdu. Virüsün mutasyona uğraması ile birlikte, sürü bağışıklığı teorisi de bir kez daha çökmüş oldu.



Sürü bağışıklığını savunanlar arasında İngiltere Başbakanı Johnson da yer alıyordu.