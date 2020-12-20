USD (Alış - Satış) : 7,69 - 7,70 EURO (Alış - Satış) : 9,42 - 9,44

Yeni virüs paniği: Londra'dan kaçışlar başladı!

İngiltere’de koronavirüsün mutasyona uğraması ve kontrolden çıkmasının ardından Londra’da bulunanlar, kenti terk etmeye başladı.

Dünya / 20 Aralık 2020 Pazar 21:41
Yeni virüs paniği: Londra'dan kaçışlar başladı!

Koronavirüs salgını tüm dünyada etkisini sürdürürken, salgının sonlandırılması için aşı çalışmaları devam ediyor. Ancak İngiltere’den koronavirüs ile ilgili gelen yeni haber, tüm dünyayı şoka uğrattı. Buna göre İngiltere Sağlık Bakanı Hancock, virüsün mutasyona uğradığını ve kontrolden çıktığını açıkladı.

İngiltere’deki son durumun ardından Londra’da bulunan St Pancras Tren Garı’nda yoğunluk oluştu. Londra’dan ayrılmak isteyen çok sayıda kişi garda kalabalık oluşturdu. Virüsün mutasyona uğraması ile birlikte, sürü bağışıklığı teorisi de bir kez daha çökmüş oldu.

Sürü bağışıklığını savunanlar arasında İngiltere Başbakanı Johnson da yer alıyordu.

İngiltere

loading...

YAZARLARTAMAMI
Ümit ÖZDEMİR

İSLAM'İ DEĞERLER İLE ALAY EDENLERE KARŞI TUTUMUMUZ NASIL OLMALI?

Ümit ÖZDEMİR
Mehmet Orhan

ARTIK TÜRKİYE’Yİ DURDURAMAZLAR

Mehmet Orhan
TÜRKER AKINCI

SUSMAYIN, SUSTURULMAYIN!

TÜRKER AKINCI
Kürşad Berkkan

Kaos'dan Düzen! Kontrol Edilebilir İnsan Modeli!

Kürşad Berkkan
Latif Şimşek

HA KEL HASAN HA HASAN KEL!

Latif Şimşek
Av. Arb. Selçuk ENER

İŞÇİNİN İKİNCİ BİR İŞTE ÇALIŞMASI, İŞVERENE HAKLI FESİH İMKANI TANIR MI?

Av. Arb. Selçuk ENER
Murat AKAN

Rusya Bahanesiyle Türkiye Kuşatılıyor

Murat AKAN
Ahmet ANAPALI

Aslında Bütün Suç Minik Merdan’ı Ünlü Yapamayanlarda…

Ahmet ANAPALI
İslam Memiş

Piyasalar Haftayı Nasıl Tamamlıyor ?

İslam Memiş
Cengiz ALÇAYIR

Vız’yoner!

Cengiz ALÇAYIR
Erkan Trükten

DÜNYA’NIN 11 EYLÜL’Ü

Erkan Trükten
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı
Advertisement