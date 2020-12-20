USD (Alış - Satış) : 7,69 - 7,70 EURO (Alış - Satış) : 9,42 - 9,44

Yardım derneği görünümlü gazino!

Konya'da İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, merkez Selçuklu ilçesi Horozluhan Mahallesi'nde bulunan Fahri Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği'nin eğlence merkezine çevrilerek amacının dışında faaliyet gösterdiğini tespit etti.

Yaşam / 20 Aralık 2020 Pazar 16:54
Yardım derneği görünümlü gazino!

Konya'da İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, merkez Selçuklu ilçesi Horozluhan Mahallesi'nde bulunan Fahri Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği'nin eğlence merkezine çevrilerek amacının dışında faaliyet gösterdiğini tespit etti. Operasyonda şoke eden görüntüler kaydedildi.

Bunun üzerine harekete geçen polis, adrese baskın düzenledi. Dernek adı altında faaliyet gösterilen iş yerinde izin belgeleri olmamasına rağmen alkol ve sigara tüketimi ile canlı müzik yayını yapıldığı belirlendi.



İÇERİDEN 19 KİŞİ ÇIKTI

İş yerinde bulunan 19 kişiye sosyal mesafe kuralını uymamak ve sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal etmek maddelerinden idari para cezası kesildi. İş yeri sahibi hakkında da adli işlem başlatıldığı öğrenildi.



ÇOK SAYIDA KADIN VE ERKEK

Konya emniyeti düzenlediği operasyon ile içeride kurulmuş masalar, çok sayıda kadın ve erkeğin bulunduğu bir ortam ve özel ışıklandırmalarla karşılaştı. Yapılan operasyon sonrası haklarında işlem yapılan şahıslarla ilgili çalışmalar devam ediyor.



Operasyonda kaydedilen görüntüler Türkiye'nin birçok yerinde başka formatlarda pandemi sürecinde görülmüştü. Daha önce de fastfood mekanlarında benzer manzaralarla karşılaşılmıştı.

loading...

YAZARLARTAMAMI
Ümit ÖZDEMİR

İSLAM'İ DEĞERLER İLE ALAY EDENLERE KARŞI TUTUMUMUZ NASIL OLMALI?

Ümit ÖZDEMİR
Mehmet Orhan

ARTIK TÜRKİYE’Yİ DURDURAMAZLAR

Mehmet Orhan
TÜRKER AKINCI

SUSMAYIN, SUSTURULMAYIN!

TÜRKER AKINCI
Kürşad Berkkan

Kaos'dan Düzen! Kontrol Edilebilir İnsan Modeli!

Kürşad Berkkan
Latif Şimşek

HA KEL HASAN HA HASAN KEL!

Latif Şimşek
Av. Arb. Selçuk ENER

İŞÇİNİN İKİNCİ BİR İŞTE ÇALIŞMASI, İŞVERENE HAKLI FESİH İMKANI TANIR MI?

Av. Arb. Selçuk ENER
Murat AKAN

Rusya Bahanesiyle Türkiye Kuşatılıyor

Murat AKAN
Ahmet ANAPALI

Aslında Bütün Suç Minik Merdan’ı Ünlü Yapamayanlarda…

Ahmet ANAPALI
İslam Memiş

Piyasalar Haftayı Nasıl Tamamlıyor ?

İslam Memiş
Cengiz ALÇAYIR

Vız’yoner!

Cengiz ALÇAYIR
Erkan Trükten

DÜNYA’NIN 11 EYLÜL’Ü

Erkan Trükten
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı
Advertisement