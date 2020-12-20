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Koronavirüs salgınından son dakika: Yeni bir tür açıklaması! DSÖ'ye bildirildi ve yüzde 70 daha hızlı yayılıyor

Dünyayı resmen kilitleyen ölümcül salgın koronavirüs ile ilgili son dakika bilgiler gelmeye devam ediyor. İngiltere'de koronavirüsün yeni bir türünün ortaya çıktığı ve yayılım hızının yüzde 70 daha hızlı olduğu açıklandı. Alınan önlemleri artıran Başbakan Boris Johnson yeni türün daha ölümcül olduğuna dair bir bilgi bulunmasa da diğer türden yüzde 70 daha hızlı yayıldığının belirtildiğini bildirdi. Çalışmalarla ilgili DSÖ'ye de bilgi verildi. İşte son dakika haberin detayları

Güncel / 20 Aralık 2020 Pazar 09:34
Koronavirüs salgınından son dakika: Yeni bir tür açıklaması! DSÖ'ye bildirildi ve yüzde 70 daha hızlı yayılıyor

İngiltere Başbakanı Boris Johnson, ülkede daha hızlı yayılan yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) bir türünün ortaya çıkmasının ardından Londra ve çevresinde kısıtlamaların daha sıkılaştırılmasına ve Noel'de ailelerin bir araya gelmesinin yasaklanmasına karar verildiğini duyurarak, halkın evde kalmasını istedi.

Johnson, İngiltere'de görülen Kovid-19'un yeni bir türünün daha hızlı yayılabileceği ve vakalarda artışa yol açabileceğinin doğrulanmasının ardından alınacak acil önlemleri görüşmek üzere kabine üyeleriyle bir araya geldi.

Kabine toplantısının ardından açıklama yapan Johnson, Londra ve çevresinde virüsün alınan önlemlere rağmen yayıldığını kaydetti.

Başbakan Johnson, bunun yeni bir türden kaynaklandığının belirlendiğini ve yeni türün daha ölümcül olduğuna dair bir bilgi bulunmasa da diğer türden yüzde 70 daha hızlı yayıldığının belirtildiğini bildirdi.

Aşıların bu türe karşı daha az etkili olabileceğine dair de bir veri bulunmadığını aktaran Johnson, bu konudaki araştırmaların Dünya Sağlık Örgütüne iletildiğini söyledi.

Johnson, yeni türden dolayı bazı önlemler almak zorunda kaldıklarını, şimdiye kadarki en geniş kısıtlamaların uygulandığı başkent Londra ile İngiltere'nin doğu ve güneydoğusunun önlemlerin daha da sıkılaştırıldığı 4. aşamaya alınacağını duyurdu.

Yeni önlemlerin yarından itibaren geçerli olacağını kaydeden Johnson, halihazırda restoran ve barların kapalı olduğu bu yerlerde temel ürünlerin satılmadığı tüm mağazalar, spor salonları ve kuaförlerin de kapatılacağını, istisnai durumlar dışında halkın evde kalmasının isteneceğini bildirdi.

Johnson, daha önce alınan Noel'de önlemlerin 5 gün gevşetilmesi kararını da uygulamayacaklarını belirterek, 'Noel konusunu tekrar ele almalıyız.' dedi.

4. aşama kısıtlamalara alınan bölgelerdeki insanların Noel'de diğer hane üyeleriyle bir araya gelmemesi gerektiğini vurgulayan Johnson, buralar dışındaki diğer yerlerde ise insanların ilk 5 gün yerine yalnızca Noel Günü'nde en fazla 2 ayrı hanenin üyeleriyle buluşmasına izin verileceğini açıkladı.

Johnson, Noel'de kısıtlamaların gevşetileceği yönünde geçen hafta yaptığı açıklamadan geri adım atmasının gerekçesini 'bilimsel verilerin değişmesine' bağlayarak, 'Bu yıl Noel farklı, çok farklı olacak; ancak gerçekçi olmalıyız.' diye konuştu.

Bu arada Johnson, şimdiye kadar Kovid-19 aşısı yapılanların sayısını 350 bin olarak açıkladı.

Öte yandan ülkede son 24 saatte 27 bin 52 yeni vaka ve 534 ölüm kayda geçti.

İngiltere

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