İzmir Körfezi'nde dev tatbikat!

Milli Savunma Bakanlığı'nın Twitter hesabından yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı:



'Amfibi Görev Grup Komutanlığı Harekâta Hazırlık Eğitimleri 14-18 Aralık tarihleri arasında İzmir Körfezinde icra edildi. Eğitimlere, Kara Kuvvetleri Komutanlığımızın taarruz ve genel maksat helikopterleri ile Hava Kuvvetleri Komutanlığımızın muharip uçakları da iştirak etti.







EĞİTİMLER BAŞARIYLA TAMAMLANDI



Olumsuz hava koşullarına rağmen gece ve gündüz şartlarında Amfibi harekâta yönelik eğitimleri başarıyla tamamlayan Kahraman Mehmetçiklerimizi kutluyoruz.'







Paylaşımda eğitimlere ilişkin fotoğraflara da yer verildi.













