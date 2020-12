Hamza Yerlikaya’dan CHP’li Özkoç’a hodri meydan!

CHP Grup Başkanvekili Engin Özkoç, Gençlik ve Spor Bakan Yardımcısı Hamza Yerlikaya'nın dört maaş aldığını ve lise diplomasının sahte olduğunu sosyal medyadan yazdı. Gençlik ve Spor Bakan Yardımcısı Hamza Yerlikaya ilk kez sessizliğini bozarak Özkoç'a meydan okudu.



Yerlikaya 'CHP'deki taciz ve tecavüz olaylarının üzerini kapatmak için her gün farklı bir yalana sarılarak iftira ve yalan kampanyası düzenliyorsunuz. Kaset kumpası mimarları! Bu yazdıklarını ispat et, edemezsen adisin, alçaksın, müfterisin, bilesin.. Hodri meydan Engin Özkoç!' dedi. Ayrıca Yerlikaya, 'İspat edemezsen milletvekilliğinden istifa edecek misin? Hodri meydan' diye sordu



Gençlik ve Spor Bakan Yardımcısı Hamza Yerlikaya'nın diplomasının sahte olduğuna dair Cumhuriyet gazetesi bir haber yapmış ardından CHP Grup Başkanvekili Engin Özkoç sosyal medya hesabından Yerlikaya'nın dört maaş aldığını ve lise diplomasının sahte olduğunu söylemişti.

Gençlik ve Spor Bakan Yardımcısı Hamza Yerlikaya, konuyla alakalı sessizliğinİ bozdu. Yerlikaya, sosyal medya hesabından CHP Grup Başkanvekili Engin Özkoç'un 'Doktoralı gençlerimiz bile işsizlikten evde otururken, lise diplomasının sahte olduğu mahkeme kararıyla tespit edilen Sarayzade Hamza Yerlikaya devletten 4 maaş almaya devam ediyor…' iddialarına yanıt verdi.



CHP'DEKİ TECAVÜZ OLAYLARINI KAPATMAK İÇİN…



'ÖZKOÇ İSPATLARSAN İSTİFA EDECEK MİSİN?'



Yerlikaya ayrıca, Özkoç'un Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) firari imamı Emre Çelik ve Mahmut Yeter ile birlikte çektirdiği fotoğrafı paylaşarak şunları söyledi: 'Tasması kimin elinde olduğu belli olmayan Engin Özkoç. Şimdi iyi dinle; eğer benim diplomasız olduğumu ve 4 maaş aldığımı ispat edersen ben herkesten özür dileyip siyaseti bırakıyorum. Aksi durumda sen ne yapacaksın? İspat edemezsen milletvekilliğinden istifa edecek misin? Hodri meydan.'



NE OLMUŞTU?



Cumhuriyet Gazetesi geçtiğimiz gün Gençlik ve Spor Bakan Yardımcısı Hamza Yerlikaya'yı itham ederek lise diplomasının sahte olduğunu ileri sürmüştü. SABAH, Yerlikaya'nın diplomalarına ulaşmış, Yerlikaya'nın lise, üniversite ve yüksek lisans diplomalarının sahte olmadığını ortaya çıkarmıştı. CHP Grup Başkanvekili Engin Özkoç, Gençlik ve Spor Bakan Yardımcısı Hamza Yerlikaya'nın dört maaş aldığını ve lise diplomasının sahte olduğu iftirası sosyal medyadan yinelemişti.



Yerlikaya Gençlik ve Spor Bakan Yardımcılığı görevinden tek maaş aldığını ortaya çıkarmıştı. Ayrıca Yerlikaya'nın yaşı tutmadığı gerekçesiyle milletvekilliği emekliliğinden maaş almadığı, Cumhurbaşkanlığı Başdanışmanlığı görevinden istifa ettiği için buradan da herhangi bir maaş almadığı öğrenilmişti.