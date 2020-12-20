Almanya yasak kararı aldı!

Cumartesi günü gece yarısı yürürlüğe giren ve başkenti ve diğer bölgeleri karantina altına alan İngiltere'deki yeni kısıtlamalar, ülkenin Mart ayındaki ilk karantinasından bu yana alınacak en sert tedbirler olarak tarihe geçti. Normal şartlarda İngiltere, noel boyunca evlerde buluşmaya geçici olarak izin vermeyi planlıyordu. Ancak yeni karantina tedbirleri, tüm ülkede hayatı kilitledi. Cumartesi gecesi Londra'daki tren istasyonları şehri terk etmek için çabalayan insan kalabalığıyla doldu. Pazar günü ülkenin Sağlık Bakanı Matt Hancock, trenleri dolduranları 'açıkça sorumsuz' olarak nitelendirdi. Ayrıca, Başbakan Johnson'ın getirdiği kısıtlamaların aylarca uygulanabileceğini söyledi.



ALMANYA'DAN SON DAKİKA KARARI!



Almanya Sağlık Bakanı Jens Spahn, yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) daha bulaşıcı yeni bir türü ortaya çıkan İngiltere ile hava yolu ulaşımını gece yarısından itibaren durduracaklarını belirtti.



Son Dakika: B117 koronavirüs mutasyonu ülkede hayatı durdurdu! Almanya da yasak kararı aldı!

Spahn, ARD televizyonuna yaptığı açıklamada, 'Gece yarısından itibaren İngiltere'den gelecek tüm uçuşlar yasaklandı. Yarın İngiltere ve Güney Afrika'dan girişleri bir düzenleme ile kısıtlayacağız.' ifadesini kullandı.



Spahn, kararın Ulaştırma Bakanlığı ile işbirliği içerisinde alındığını ifade etti.



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Bu arada Belçika Başbakanı Alexander De Croo, Belçika'nın 'ihtiyati tedbir' olarak Pazartesi günü İngiltere'den gelen yolcuları 24 saat süreyle engelleyeceğini, ancak gerekirse yasağın uzatılabileceğini söyledi.



'İhtiyati tedbir olarak, İngiltere'den uçuşları gece yarısından 24 saatlik bir süre için durdurmaya ve ülkemiz için en az aynı şeyi Eurostar (tren) için de yapmaya karar verdik - çünkü aslında asıl yol bu. İngiltere'den insanlar ülkemize geliyor 'dedi.



Yasağın ne zaman veya ne kadar süreyle uygulanacağını söylemeyen Dışişleri Bakanı Luigi Di Maio'ya göre İtalya, İngiltere'ye ve İngiltere'den uçuşları da askıya alacak. Dışişleri Bakanlığı, Çek Cumhuriyeti'nin burada tespit edilen yeni koronavirüs mutasyonuna karşı Pazar gününden itibaren İngiltere'den gelen herkese 10 günlük zorunlu karantina uyguladığını duyurdu.