Melih Gökçek, Yavaş'ın algısını çökertti!

Yaptığı paylaşımlarla CHP'li Ankara Büyükşehir Belediyesi Başkanı Mansur Yavaş'ın adeta korkulu rüyası haline gelen Melih Gökçek, yine bomba bir tweet serisi paylaştı. Gökçek ABB'de yapılan liyakatsizliği ve iş yapıyormuş gibi görünme çabasını bir kez daha gözler önüne serdi.















ŞOFÖRE FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ!



Gökçek paylaşımlarına, daha önce Yavaş'ın eşinin şoförlüğünü yapan, Halil Tuncay'ın nasıl Fen İşleri Müdürlüğü'ne getirildiğini anlatarak başladı. Yaptığı paylaşımda Gökçek, 'Ve belgeli̇ bomba haber... Halil Tuncay. 2014/2019 seçimlerinde Mansur'un yakınındaydı. 2019'da Mansur'un eşinin şoförlüğünü yaptı. Seçim sonrası yasal olmadan fen işlerine şube md yapılmıştı. Ben tweet atınca da görevden almışlardı. Ama görev fiilen devam ediyor.' ifadelerini kullandı.











MÜRAACATINI PROGRAMA ALINMIŞTIR DİYE ATLATIN!



ABB'nin nasıl hizmet yapmadığı halde bir hizmet varmış gibi vatandaşta algı oluşturduğunu gözler önüne seren Gökçek, 'Mansur Yavaş hızına yetişemeyenlerle çalışamazmış İtfaiye Daire başkanı dalgıç olursa, fen işlerini̇ genel koordinatör olarak Mansur'un şoförü yönetirse, Mansur'un hızına kim yetişebilir. Belediye'de bütün personel Twitter'ın başında Halil Tuncay'ın marifetini bekliyormuş. Fazla bekletmeyelim. Öncelikle Halil'e Büyükşehir'in nasıl çalışıyormuş gibi̇ yapıp milleti̇ aldattığını belgelemesi̇ açısından ve de Mansur'un foyasını ortaya çıkartması açısından teşekkürler. Biliyorsunuz Mavi Masa'ya halkın şikâyet ve talepleri gelir. Bu talepler mavi̇ masa tarafından ilgili̇ birimlere dağıtılır. Fen işlerine gelen talepler çapsız başkan ve personel tarafından karşılanmayınca, müracaatlar birikmiş nitekim sadece fen işlerinde 6448 müracaat birikmiş Kamuoyunun baskısı artınca Halil Tunçay formülü bulmuş ve aşağıdaki̇ talimatı Whatsapp'dan şeflere atmış. Bu yıl programın yoğun olduğunu söyleyip talebiniz programa alınmıştır diyerek atlatın İşte Mansur'un gerçek yüzü... hiçbir hizmet yapılmadığı halde, algı yapılarak insanlar böyle kandırılıyor... Üstün zekan (!) sayesinde kendi̇ mesajınla hem Mansur'u hem kendini̇ suçüstü yakalattığın inçin sana teşekkürler. Sizi algıcılar sizi.' ifadelerine yer verdi.







SON MODEL OTOMOBİLLER!



Gökçek paylaşımlarının devamında, sürekli tasarruftan dem vuran Yavaş'ın kendi kaymak tabakasına nasıl paralar harcadığınıda anlattı.



İşte o paylaşımlar;









































