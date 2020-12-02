Mehmet Ali Erbil'den mutluluk pozu!

Kaçış sendromu hastalığı nedeniyle ölümden dönen Mehmet Ali Erbil, bir süredir evinde tedavi görüyor. Ünlü şovmen, kızı Yasmin'i (25) doğum gününde yalnız bırakmadı. Hastalık sürecini atlatıp yeniden ayağa kalkan Erbil, kızı Yasmin, eski eşi Nergis Kumbasar ve oğlu Ali ile mutluluk pozu verdi.







ALİ SADİ KOCAMAN OLDU



Ablası Yasmin Erbil'i bu mutlu gününde yalnız bırakmayan 14 yaşındaki Ali Sadi'nin uzun boyu dikkat çekti. Ali Sadi'nin boyunun babasını geçtiği görüldü Mehmet Ali Erbil, ilk kez ayağa kalktığı pozu yayınlayarak kızı Yasmin Erbil'in doğum gününü, 'Bugün benim prensesim doğmuş' notuyla kutladı. Yasmin Erbil de kendi sayfasından 'Çok şükür' mesajını yayınladı.



KÖK HÜCRE TEDAVİSİ



Mehmet Ali Erbil'in sağlık durumu ile ilgili son olarak gelen haberlerde, ünlü şovmenin yaşadığı sıkıntılardan kurtulmak adına kök hücre tedavisine başladığı duyurulmuştu.



'ÇOK YAKINDA BÜYÜK SÜRPRİZ'



Kızı Sezin Erbil, sosyal medya hesabından babasının fotoğrafını paylaşıp, 'Ve işte her şeyim. Çok soruyordunuz, sizin için biraz önce çekilmiş son hali. Ayrıca şimdi söylemiyorum çok yakında büyük sürpriz var' notunu düşmüştü.



YOĞUN BAKIMDA 235 GÜN!

63 yaşındaki şovmen, 235 gün yoğun bakımda kaldıktan sonra verdiği röportajda, 'Türkiye'nin dört bir yanından insanlar dua etmeye gelmişler. Fizik tedavi sürecinde tembel davranıyorum. Doktorlar yüzde 99 ihtimalle yürüyeceğimi söylediler. Kaçış sendromu hastalığı Türkiye'de iki kişide var, biri benim' demişti.



'BENİM DURU GÜZELİM'



Nergis Kumbasar ise kızının eski fotoğraflarının altına bu notu düştü: Benim duru güzelim, neşeli ama duyarlı, akıllı ama kibirden uzak, samimi ama sınırlarını bilen, fikrini söylemekten çekinmeyen ama karşısındakini de anlamaya gayret eden, her ortamda kendi gibi olan tweetym, 24.yaşın sana sağlık, mutluluk, başarı getirir inşallah. Daha nice yıllar tüm sevdiklerinle sağlıkla, mutlulukla hep birlikte kutlamamızı diliyorum

