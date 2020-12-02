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İstanbul'da sahte baba skandalı!

İstanbul’da akıllara durgunluk verem bir olay yaşandı. Eski sevgilisinden hamile kalan genç kız, bebeği yeni sevgilisinin üzerine kaydettirdi. Gerçek baba durumu öğrenince olay mahkemeye taşındı. Gerçek babayı arayarak durumu söyleyen kadın tartışmanın fitilini ateşledi ve DNA testi ile gerçek ortaya çıktı. Anne ve sahte babanın "çocuğun soy bağını değiştirmek" suçundan 3 yıla kadar hapsi isteniyor. İşte çok konuşulacak olayın son dakika gelişmeleri...

3. Sayfa / 02 Aralık 2020 Çarşamba 09:33
İstanbul'da sahte baba skandalı!

İstanbul'da akıllara durgunluk veren bir skandal ortaya çıktı. Kağıthane'de T.D. ile H.Y.. bir dönem birlikte yaşadı. Genç kadın bu birliktelikten hamile kaldı ve bebeği doğurdu. Ardından annenin yaptıkları ise dava dosyasını görenleri şaşkına çevirdi. Genç kadın mesajla gerçek babaya durumu nispet edercesine söyleyince işin rengi değişti ve DNA testi ve yargı süreci başladı.

İddiaya göre taraflar çocuk doğduktan sonra bir daha görüşmedi. Genç kadın küçük çocuğunun varlığını erkek arkadaşından sakladı. Aradan aylar geçti. Küçük bebeğinin kimliğini çıkarmak isteyen genç kadın, o dönemde görüştüğü A.E.'nin nüfusuna bebeği kaydettirdi. Yıllarca küçük kız babasını A.E., olarak tanıyordu. Ta ki gerçek babası ortaya çıkana kadar... Çünkü genç anne T.D., bebeğinden gerçeği saklamak istemediği için öz babası H.Y.'ye mesaj atarak durumu bildirdi. Baba H.Y. duydukları karşısında şoke olup hastaneye başvurarak, DNA testi yaptırdı. Küçük kız yüzde 99 H.Y.'nin kızı çıktı.

3 YILA KADAR HAPİSLERİ İSTENİYOR
Kızını nüfusuna kaydettirmek isteyen H.Y., İstanbul Aile Mahkemesi'ne başvurdu. Bebeğinin babasının kendisi olduğunu, nüfusta baba olarak kayıtlı olan A.E.'nin babası olmadığı halde çocuğu nüfusuna kaydettirdiğini beyan etti. Aile Mahkemesi bunun üzerine savcılığa son dakika suç duyurusunda bulunarak "çocuğun soy bağının değiştirilmesi" suçunun işlendiğini belirtti.

SAHTE BABA DA KENDİNİ YAKTI!
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Aile Mahkemesi'nin ihbarı üzerine çocuğu olmadığı halde nüfusa başvurarak küçük kızın babası sıfatını taşıyan A.E. ve gerçeği gizleyen anne T.D., hakkında 'Çocuğun Soy Bağının Değiştirilmesi' suçu kapsamında 3 yıla kadar hapis istemiyle dava açtı. İki şüpheli, ilerleyen günlerde İstanbul Asliye Ceza Mahkemesi'nde hakim karşısına çıkacak.

DNA TESTİ GERÇEĞİ ORTAYA ÇIKARDI
Uzun yıllardır küçük kız babasını A.E., olarak tanıyordu ta ki gerçek babası ortaya çıkana kadar. Çünkü genç kadın çocuğundan gerçeği saklamak istemediği için sonunda öz babası H.Y.'ye mesaj atarak durumu belirti. Genç adam duydukları karşısında şoke olup hastaneye başvurarak DNA testi yaptırdı. Küçük çocuğun son dakika DNA testine göre yüzde 99 H.Y.'nin kızı olduğu çıktı.

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