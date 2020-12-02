İmamoğlu, Buğra Kavuncu ile ne görüştü?

İMAMOĞLU İLE BUĞRA KAVUNCU BAŞ BAŞA NE GÖRÜŞTÜ?



İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, FETÖ ile ilişkilendirilen İYİ Parti İstanbul İl Başkanı Satuk Buğra Kavuncu'yla beraber baş başa yemek yedi.



CHP'li milletvekillere, belediye başkanlarına, İBB Meclis üyelerine ilçe başkanlarına randevu vermediği için Kemal Kılıçdaroğlu'na şikayet edilen Ekrem İmamoğlu, İYİ Parti İstanbul İl Başkanı Satuk Buğra Kavuncu ile yemekli toplantı yaptı.



İmamoğlu'nun bu hareketi akıllara bir çok soru getirdi.





