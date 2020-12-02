Çin gerçekleri sakladı! Aslında...!!!

Çin'in Wuhan kentinden tüm dünyaya yayılan koronavirüs kabusu devam ederken, CNN İnternational Çin'in virüsü dünyanın geri kalanından nasıl sakladığına dair 117 sayfalık bir rapor yayımladı.



Beyaz Gazete Haber Müdürü ve Ne Var Ne Yok program yapımcısı ve sunucusu Türker Akıncı, Çin'den tüm dünyaya yayıldığı bilinen salgının perde arkasını Ne Var Ne Yok youtube kanalında anlattı. Akıncı Çin'in virüs ile ilgili gerçeği nasıl dünyadan sakladığını bir kez daha gözler önüne serdi.



İşte ses getirecek o video;





