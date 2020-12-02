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Bakan Çavuşoğlu'ndan Pompeo'ya sert çıkış!

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, NATO toplantısında Türkiye’yi hedef alan ABD Dışişleri Bakanı Pompeo’ya çok sert tepki verdi. Çavuşoğlu, ABD'yi; 'Avrupalı müttefiklere telefon açıp Türkiye karşıtı bir cephede toplamak, bölgesel çatışmalarda körü körüne Yunanistan'dan yana taraf tutmak ve Türkiye'ye Patriot hava savunma sistemi satmayı reddetmekle' suçladı.

Güncel / 02 Aralık 2020 Çarşamba 20:09
Bakan Çavuşoğlu'ndan Pompeo'ya sert çıkış!

NATO Dışişleri Bakanları Toplantısı, Belçika'nın başkenti Brüksel'de gerçekleşti. Kuzey Atlantik İttifakı'nın gelecek 10 yılda nasıl daha güçlü hale gelebileceği konusunun tartışılmasının planlandığı toplantıda, Trump hükümeti adına son NATO toplantısına katılan Pompeo, tansiyonu yükselterek Türkiye'yi hedef aldı.

Yeni Şafak'ta yer alan habere göre; ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, Ankara'yı, Akdeniz'de müttefikleriyle gerginliği arttırmak ve Rus yapımı bir hava savunma sistemi alarak adeta Kremlin'e hediye vermekle suçladı.

Çavuşoğlu'nun cevabı sert oldu

Gündem dışı şekilde Türkiye'yi hedef alan Pompeo'ya Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun cevabı sert oldu. Çavuşoğlu ise, Pompeo'yu, 'Avrupalı müttefiklere telefon açıp Türkiye karşıtı bir cephede toplamak, bölgesel çatışmalarda körü körüne Yunanistan'dan yana taraf tutmak ve Türkiye'ye Patriot hava savunma sistemi satmayı reddetmekle' suçladı.

TERÖRİST OLUŞUMLARI DESTEKLİYORSUNUZ

Çavuşoğlu ayrıca, Türkiye'nin DEAŞ'la savaştığı bir ortamda ABD'nin Suriye'deki "terörist oluşumları" desteklediğini yine ABD ile Fransa'nın Dağlık Karabağ'da Ermenistan'a destek vererek çatışmayı daha da kötüleştirdiğini dile getirdi.

FransaErmenistanYunanistanMevlüt ÇavuşoğluBelçika

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