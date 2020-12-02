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Ay'da 25 dolara arazi satılıyor!

Amerikan Ulusal Havacılık ve Uzay Dairesi NASA, Mars dışında Ay'la ilgili de birçok planı var. Geçtiğimiz günlerde insanlığı Mars'a ve Ay'a götürecek olan SLS (Space Launch System) dev roketin birleştirme işlemleri başladı. NASA, 2024'te Ay'a biri kadın iki astronot göndermeyi planlıyor. Ayrıca Çin'in uzay aracı Chang'e 5 de Ay'a iniş yapmayı başardı. Bu gelişmelerle birlikte ilginç bir tartışmaya başladı. Tartışmanın konusu bu sefer uzaylılar ya da UFO'lar değil. Bir şirket Ay'da 25 dolar karşılığında arazi satışına başladı ve şirket yetkilileri bunun yasalara uygun olduğunu söylüyor.

Teknoloji / 02 Aralık 2020 Çarşamba 18:23
Ay'da 25 dolara arazi satılıyor!

Son dönemlerde Ay'da devasa gemi bulundu, NASA gemiyi incelemek için gizlice astronot gönderdi iddiası oldukça konuşuldu. Dudak uçuklatan bu iddialar komplo teorisyenleri tarafından ortaya atılıyor ve NASA'yı suçluyorlar. NASA'nın Ay'a gitme planı var, ancak bu yolculuk 2024'te gerçekleşecek. Şimdi ise yeni bir konu, yeni bir tartışmayı başlattı. Lunarembassy isimli şirket Ay'da arazi satışına başladı. 25 dolardan başlayan fiyatlar ile satışa başlayan şirket bunun yasalara uygun olduğunu iddia ediyor.

Kendisine Ay Elçiliği ismini veren Lunarembassy isimli şirket, gezegenimizin tek uydusu olan Ay'da arsa satışına başladı.

Independent'ta yer alan habere göre, şirket akre başına (Birleşik Krallık'ta 0.4 dönüme dent gelen ölçü birimi) 25 dolar talep ediyor. İnternet sitesi üzerinden yaptığı satışın yasal olduğu iddiasında olan şirketin sahibi Dennis Hope bugüne kadar milyonlarca kişiye satış yaptıklarını öne sürüyor.

Peki uluslararası anlaşmalar herhangi bir ülke veya şirketin Ay'da arsa satışı yapıp yapamayacağı konusunda ne diyor? 1967'de imzalanan Birleşmiş Milletler (BM) anlaşması, hiçbir ülkenin Ay da dahil olmak üzere gök cisimlerinin herhangi bir bölümüne sahip olamayacağını belirtiyor.

Uzayda nükleer silahlanma endişesiyle yapılan söz konusu anlaşma metninin altında yüzden fazla ülkenin imzası bulunuyor. Ancak bu anlaşmaya rağmen şirket, müşterilerini uzayda toprak sahibi yapacağı iddiasında ısrarcı.

Lunarembassy Ay'ın yanı sıra Mars, Merkür ve Güneş Sistemindeki diğer gezegenlerden de arazi satışı yapıyor.

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