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Apple dava açtılar! Sebebi ise çok şaşırtıcı!

Avrupa'da bir tüketici derneği Euroconsumer, ABD teknoloji şirketi Apple'a karşı eski telefon modellerini kasıtlı olarak değersizleştirdiği gerekçesiyle İspanya ve Belçika'da dava açtı.

Teknoloji / 02 Aralık 2020 Çarşamba 19:12
Apple dava açtılar! Sebebi ise çok şaşırtıcı!

Yapılan açıklamada, Apple'a karşı iPhone modellerinin planlı biçimde değerini yitirttiği gerekçesiyle dava açıldığı kaydedildi.

İPHONE 6, 6 PLUS, 6S VE 6S PLUS MODELLERİ DAVA KAPSAMINDA

Apple'ın haksız ve yanıltıcı ticari uygulamalara giriştiği iddia edilen açıklamada, davanın, iPhone 6, 6 Plus, 6S ve 6S Plus modellerini kapsadığı ifade edildi.

NE KADAR TAZMİNAT TALEP EDİLİYOR?

Açıklamada, Apple'dan Belçika ve İspanya'da söz konusu model sahiplerine 60'ar avro tazminat talep edildiği, benzer hukuki süreçlerin İtalya ve Portekiz'de de başlatılacağı kaydedildi.

Apple, geçtiğimiz günlerde ABD'de eski telefon modellerini kasıtlı olarak yavaşlatarak tüketicileri mağdur ettiği iddia edilen bir davada 113 milyon dolar ödemişti. Şirket, martta da benzer konuda açılan başka bir davada uzlaşma yoluna giderek 500 milyon dolar ödemeyi kabul etmişti.

APPLE KENDİSİNİ BÖYLE SAVUNUYOR

Apple, yavaşlatmaların "beklenmedik şekilde kapanmaların önüne geçmek" amacıyla yapıldığını savunurken uzmanlar, şirketin bunu tüketicileri yeni modellere teşvik etmek için yaptığını iddia ediyor.

PortekizBelçikaİspanyaİtalya

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