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SGK'dan flaş 'koronavirüs' kararı!

Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK)'dan son dakika koronavirüs kararı geldi. Sosyal Güvenlik Kurumu, COVİD-19 nedeniyle vefat eden sağlık çalışanlarının meslek hastalığı ve vazife malullüğüne ilişkin yapılacak işlemlere dair yol haritasını belirledi. SGK, sürecin hızlanması için Sağlık Bakanlığına yazı gönderdi.

Sağlık / 19 Aralık 2020 Cumartesi 09:57
SGK'dan flaş 'koronavirüs' kararı!

SGK, Sağlık Bakanlığı'ndan COVİD-19'un meslek hastalığı olması için gerekli belgeleri istedi. SGK Sağlık Bakanlığı'na gönderdiği yazıda 'Görevi nedeniyle COVİD-19'a yakalanarak vefat eden sağlık çalışanlarından, kadrolarına göre; 5510 Sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununun 4. maddesinin birinci fıkrasının (c) bendi (memurlar) kapsamında olanlar Vazife Malullüğü, (a) bendi (işçiler) kapsamında olanlar ise Meslek Hastalığı kapsamında değerlendirilebilecektir.' ifadelerini kullandı.

Şu ana kadar ulaşan sağlık çalışanlarımızın bireysel başvurularının ivedilikle değerlendirildiğine ve aylıkların bağlandığına dikkat çekildi.
Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından Sağlık Bakanlığına gönderilen yazıda, COVİD-19 hastalığı nedeniyle vefat eden memur statüsündeki sağlık çalışanlarının tüm başvurularının kurumlarınca alınarak hızla Sosyal Güvenlik Kurumu'na gönderilmesi istendi.

ÖZEL PERSONEL GÖREVLENDİRİLDİ

Ayrıca, 5510 sayılı Kanunun 4. maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi kapsamındaki sağlık personelinin hak sahiplerinin ilgili SGK İl Müdürlüklerine/Merkez Müdürlüklerine başvuru yapmaları yönünde bilgilendirilmeleri gerektiği belirtildi. COVİD-19 nedeniyle hayatını kaybeden sağlık çalışanlarına ilişkin yapılacak başvurular için SGK İl Müdürlüklerinde özel personel görevlendirildi. Bu görevlilere işlemlerin titizlikle ve hızla sonuçlandırılması talimatı verildi.

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