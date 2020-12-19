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Şehir tabelalarında yeni dönem!

Karayolları Genel Müdürlüğü (KGM) şehir tabelalarında yeni bir düzenleme gitti. Gelen son dakika haberine göre; Karayolları Genel Müdürlüğü 81 il, 911 ilçenin giriş ve çıkışlarında bulunan bilgilendirme tabelalarından nüfus ve rakım bilgilerini çıkardı. Her yıl yenilenen nüfus bilgilerini tabelalar üzerinden değiştirerek yapılan büyük masrafı engellemek için düzenlenen uygulama kapsamında sadece şehir ve ilçe isimlerinin bırakılacağı kaydedildi.

Güncel / 19 Aralık 2020 Cumartesi 11:05
Şehir tabelalarında yeni dönem!

Son dakika haberi: Karayolları Genel Müdürlüğü, her yıl Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) verileriyle nüfusun değişmesinin ardından 81 il ve 911 ilçenin giriş çıkışlarında bulunan tabelaları yeniden düzenliyor. Değişiklikle birlikte yapılan masrafı ortadan kaldırmak için hazırlanan yeni uygulamada tüm şehir ile ilçe tabelalarından nüfus ve rakım bilgileri kaldırıldı.

Tabelaların değiştirildiği kentlerden biri olan Eskişehir'de Ankara, Bursa ve Kütahya güzergahlarında bulunan 3 tabela da yeni düzenlemeye göre hazırlandı. Tabelada daha önce yer alan 'Nüfusu: 872000 ve Rakım 788' bilgileri kaldırıldı. Tabelada sadece 'Eskişehir' yazısı bırakıldı.

'TABELALARDAKİ DEĞİŞMİ FARK ETTİK'

Bir süre önce evlenen ve şehirlerarası geziye çıkan Duygu ve Bilal Ateş çifti, gittikleri birçok şehirde yeni tabelaları fark ettiklerini söyledi. Önceden nüfus ve rakım bilgisi yer alan tabelalarda artık sadece şehir isimlerini gördüklerini kaydeden Duygu Ateş, 'Tabelalardaki değişimi fark ettik. Önceden nüfus ve rakım belirtiliyordu. Uzun süredir görünmüyordu. Sebebini merak edip, araştırıyorduk. Öğrendik ki, Karayolları tarafından maliyetleri düşürmek için artık yazılmayacakmış.' dedi

Ateş, 'Biz şehir şehir geziyoruz. 2- 3 hafta önce Kırıkkale'ye gittik. Orada da aynı şekilde şehir adı yazıyordu. Nüfus ve rakım bilgileri belirtilmiyordu. Bundan sonra her yerde öyle olacakmış. Biz de gezdiğimiz şehirlerde anı kalması için şehir tabelalarının altında fotoğraf çekiliyoruz' diye konuştu.

SOSYAL MEDYADADA MERAK KONUSU OLDU

Şehir tabelalarından nüfus ve rakım bilgilerinin kaldırılması sosyal medyada da merak konusu oldu. İnternet kullanıcıları yeni düzenlenen tabela fotoğraflarını paylaştı.



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