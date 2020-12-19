Muhalefetin yalanı kısa sürede çöktü!

Sabah gazetesinden Muhammed Uzun'un haberine göre, son zamanlarda ardı ardına patlayan taciz ve tecavüz vakalarının üzerini örtmek isteyen muhalefet, aynı yalana yeniden sarıldı. 1.5 yıl önce CHP Denizli
Teoman Sancar tarafından ortaya atılan ancak yalanlanan iddia, bir kez daha servis edildi.
CHP Denizli Milletvekili
Teoman Sancar, 2019 Mayıs ayında, çeşitli yemek işletmelerinden Çivril Belediyesi'ne kesilen ve üzerinde AK Parti
Denizli Milletvekili
Şahin Tin'in adının kullandığı montajlı faturaları paylaşmıştı. Şahin Tin, iddiaların gerçek olmadığını belirterek, CHP'li Sancar'ı yargıya şikayet etmişti.
CHP'li vekile dava açıldı
28 Mayıs 2019'da Denizli Asliye Mahkemesi'ne başvuran Şahin Tin; Sancar'ın asılsız suçlamalarda bulunduğunu belirterek, manevi tazminat talebinde bulunmuştu. O dönem Çivril Belediye Başkanı olan Gürcan Güven ise yaptığı açıklamada, AK Partili vekiller adına kesilmiş fatura bulunmadığını ve iddia edilen yemeğin yenilmediğini bildirmişti.
'Yalanı yasaklamayın' dediler
Tüm bunlara rağmen aynı yalan yeniden piyasaya sürüldü. AK Parti
Denizli Milletvekili
Şahin Tin'i hedef alan Cumhuriyet; hayali yemek için "AKP'li Şahin Tin, yediği yemeklerin ücretini belediyeye yazdırmış" başlığını attı. "AKP'li Şahin Tin'in 'kebap fişleri' haberine erişim engeli" diyen Birgün ise yalan habere getirilen erişim yasağını eleştirdi.
'Delilleriyle çürütülmüş iftiradır'
Sık sık hakkında kara propaganda yürütülen AK Parti
Denizli Milletvekili
Şahin Tin ise sosyal paylaşım sitesi şahsi Twitter hesabı üzerinden, iddiaların gerçek olmadığını yineledi. AK Partili Tin, şunları kaydetti:
"Hakkımdaki "yediği yemekleri belediyeye ödetti" başlıklı haberler, delilleriyle çürütülmüş iftiradır. Kimlerin oyunu olduğu aşikar yalan haberler, maksatlı olarak tekrar gündeme sokulmuştur. Yargıya taşıdığım, çamur siyasetini ve kaynağını kurutacak belgeleri bilginize sunuyorum."
Şahin Tin'e haksızlık yapıldığını savunan AK Parti
Denizli Milletvekili Ahmet Yıldız
da, "Bu faturaların doğru olmadığı, yemeklerde hiçbir milletvekilinin bulunmadığı zamanında resimlerle ispatlanmış ve kamuoyu ile paylaşılmıştı. Yeniden gündeme getirilmesi haksızlık" ifadelerini kullandı.