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Kuzey Marmara Otoyolu 6. Kesimi Başkan Erdoğan'ın katılımıyla hizmete açılıyor! Erdoğan'dan önemli açıklamalar

Türkiye'nin ana transit geçiş yolu olması hedeflenen ve Avrupa'yı Asya'ya bağlayan koridorun önemli güzergâhlarından olan Kuzey Marmara otoyolunda 56.5 kilometrelik ana gövde ve 11.6 kilometre bağlantı yolundan oluşan Kurtköy-Akyazı etabı törenle açılıyor. Başkan Açılış töreninde açıklamalarda bulunan Başkan Erdoğan, "Projede şimdiye kadar hizmete verilen yolların toplam uzunluğu 389 kilometreyi buldu. 2016 yılında Odayeri-Paşaköy'le başlayan kısımlarının açılışlarıyla son bir bölüm daha kaldı. Son kısmı da önümüzdeki yılın ilk çeyreğinde tamamlamış olacağız. Yıllık ekonomimize katkısı 2 milyar lira. Araç trafiğinde çok büyük rahatlama sağlayacaktır." dedi. Erdoğan, "2023 Cumhur İttifakı için yeni bir zafer yılı olacaktır" açıklamasında bulundu.

Güncel / 19 Aralık 2020 Cumartesi 14:09
Kuzey Marmara Otoyolu 6. Kesimi Başkan Erdoğan'ın katılımıyla hizmete açılıyor! Erdoğan'dan önemli açıklamalar

Kuzey Marmara Otoyolu 6. Kesimi Başkan Erdoğan'ın katılımıyla hizmete açılıyor.

Erdoğan'ın açıklamaları şöyle:

Projede şimdiye kadar hizmete verilen yolların toplam uzunluğu 389 kilometreyi buldu. 2016 yılında Odayeri-Paşaköy'le başlayan kısımlarının açılışlarıyla son bir bölüm daha kaldı. Son kısmı da önümüzdeki yılın ilk çeyreğinde tamamlamış olacağız. Yıllık ekonomimize katkısı 2 milyar lira. Araç trafiğinde çok büyük rahatlama sağlayacaktır. Bağlantı yolları sayesinde her istikamet için hızlı ve konforlu ulaşım alternatiflerini sunuyoruz. Kınalı, Tekirdağ, Çanakkale, Balıkesir yolları ile otoyol ağlarını tamamlıyoruz. Yavuz Sultan Selim Köprüsü, Osmangazi Köprüsü, 1915 Çanakkale Köprüsü gibi abide eserleri unutmamamız gerekiyor.

Türkiye'nin adet kalbi konumundaki Marmara Bölgesi ve İstanbul için yatırımları bizzat takip ediyoruz. Ülkemize eser kazandırmaktan daha büyük bir şeref olmadığına inanıyorum. Rabbime ülkeme ve milletime böylesine büyük eserler kazandırılmasına vesile olduğum için her gün hamd ediyorum. Herkesi tebrik ediyorum.

Ulaşım kalkınmanın temelinde yer alır. Ülkede hızlı ulaşım olmuyorsa kalkınma da refah da olmaz. İktidara geldiğimizde ülkemizde sadece 6100 km bölünmüş yol vardı. Biz 28 bin kilometreye çıkardık, otoyol uzunluğunu 2'ye katladık. Tüneli 395'e uzunluğunu da 525 kilometreye ulaştırdık. 18 yılda 880 milyar liranın üzerinde kaynak kullandık. Demiryollarında hızlı ve yüksek hızlı trenlerle tanıştırdık. Önümüzdeki yıl Ankara-Sivas hızlı tren hattını da hizmete açıyoruz. Mevcut demiryolu ağımızın tamamını sıfırdan yapmışcasına yeniledik. Şehirlerin pek çoğuna raylı sistem, metro, tramvay hatları kurduk. 24 olan havalimanına 30 tane daha ekledik, her köşeye uçakla seyahati mümkün hale getirdik.

İçerde ve dışarda yılların alışkanlıklarını değiştirmek mümkün olmuyor. Her yöntemi kullanarak ülkemizin önünü kesmeye çalıştılar. Hamdolsun şu ana kadar başarılı olamadılar. Tehditle dayatmayla riyakarlıkla ayak oyunlarıyla ülkemize diz çöktürtme gayreti içinde olanlara söylüyorum. Sizleri hayal kırıklığına uğratmaya devam edeceğiz. Bu günlere getirdiğimiz mücadeleyi zafere ulaştırana kadar durmayacağız.

Bu kardeşlik iklimine sıkı sıkıya sahip çıkıyoruz. Siyaset ve toplum mühendisliklerinin ülkemize ağır maliyetleri olmuştur. Biz eser konusunda, hizmet, proje konusunda herkesle yarışmaya rekabete hazırız. Bunun dışındaki hiçbir çekişmenin polemiğin ülkeye faydası olmadığına inanıyoruz. Halka hizmet hakka hizmet düsturuyla tüm enerjimizi işte burada olduğu gibi yatırımlarımızın takibine bırakıyoruz.

Tek umutları Türkiye'nin tökezlemesi olanları artık biz de milletimiz de çok iyi tanıyoruz. İstanbul'dan hareket eden trenimiz Çin'e ulaştı. Bizzat bakanımız tarafından Çerkezköy'den uğurlanan trenimiz Halkalı'ya geliyor. Treni Halkalı'da görenler ortalığı ayağa kaldırıyor. Sebebini anında öğrenecekleri bir konuyu sırf hükümete saldırmak için kullandılar. 12 gün sonra trenimiz Çin'e ulaştı. Böylece ülkemizin dış ticaretini güçlendirecek adım atılmış oldu.

Yavuz Sultan Selim

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