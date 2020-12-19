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Kılıçdaroğlu milliyetçi oylara talip!

CHP Lideri Kılıçdaroğlu, Alparslan Türkeş'in eşi Seval Türkeş'i ziyaret ederek kitap hediyesinde bulundu.

Güncel / 19 Aralık 2020 Cumartesi 16:19
Kılıçdaroğlu milliyetçi oylara talip!

Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Milliyetçi Hareket Partisi'nin merhum Genel Başkanı Alparslan Türkeş'in eşi Seval Türkeş'i evinde ziyaret etti.

Ziyarette CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na, İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ve Kadıköy Belediye Başkanı Şerdil Dara Odabaşı eşlik etti.



KİTAP HEDİYE ETTİ

Kılıçdaroğlu, kendi yazdığı Özgür ve Adil Bir Türkiye için Yürüyüş adlı kitabıyla birlikte Nutuk hediye etti.

Seval Türkeş, Alaattin Çakıcı'nın tehdit içeren mektubundan sonra Kılıçdaroğlu'nu arayarak üzüntüsünü dile getirmişti.




Alparslan TürkeşKemal KılıçdaroğluCumhuriyet Halk PartisiMilliyetçi Hareket Partisi

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