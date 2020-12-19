Einstein halkası görüntülendi

Ocak Takımyıldızı'nın ev sahipliği yaptığı GAL-CLUS-022058'e şeklinden ötürü 'Molten Halkası' takma adı verildiği, halkanın, birbirlerine 4 milyar ışık yılı uzaklıkta bulunan, muhtemelen etkileşim içindeki 2 galaksinin görüntüsü olduğu belirtildi.

Ön plandaki oval galaksinin çekim kuvveti nedeniyle bu görüntünün oluştuğu belirtildi.