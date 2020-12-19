Başkan Erdoğan'dan sürpriz ziyaret!

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, bir fırına uğrayarak alışveriş yaptı. Başkan Erdoğan daha sonra vatandaşlarla da sohbet etti. Erdoğan, bugün Kuzey Marmara Otoyolu 6. Kesim açılış törenine canlı bağlantıyla katılacak.