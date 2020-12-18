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Özgür Özel'e 'diktatör' yanıtı!

Bütçe görüşmelerinin TBMM Genel Kurulu’nun son gününde “diktatör” tartışması yaşandı. CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a hadsiz bir şekilde “diktatör” ifadesini kullanırken, Özel’e yanıt AK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan’dan geldi.

Güncel / 18 Aralık 2020 Cuma 22:13
Özgür Özel'e 'diktatör' yanıtı!

Bütçe görüşmelerinin TBMM Genel Kurulu'nun son gününde “diktatör” tartışması yaşandı. CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a hadsiz bir şekilde “diktatör” ifadesini kullanırken, Özel'e yanıt AK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan'dan geldi. Turan, “28 Şubat'ın baş mimarı olacaksınız, diktatör biz olacağız. 15 Temmuz'da tatile gideceksiniz, kahve içeceksiniz; diktatör biz olacağız” sözleriyle yanıt verdi.

Turan, bütçe görüşmelerini Özel'in yanından izleyen CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na dönerek, 'Sayın Genel Başkan 'CHP 10 seçime rağmen, tarihinde doksan yıla rağmen neden iktidar olamıyor?' diyorsanız, cevabı yanınızda. Bu üsluba millet 'evet' demez, bu yaklaşıma insanlar 'evet' demez' sözleriyle CHP'li Özel'e haddini bildirdi.

Turan, CHP liderine 'Gazi Mustafa Kemal'in hangi şartlarda partinin genel başkanı olduğunu biliyor ama siz hangi şartlarda genel başkan oldunuz, yine bunu millet biliyor' dedi.

CHP'nin Adnan Menderes'e, Turgut Özal'a da diktatör dediğini belirten Turan, şunları söyledi:

'Siz Erdoğan'a demezseniz biz üzülürüz, iyi ki dediniz. Sizler kadını başörtüsüyle üniversiteye sokmayacaksınız, diktatör biziz. Sizler erkeği sakalıyla işe sokmayacaksınız, diktatör biziz. Sizler 15 Temmuz'da tatile gideceksiniz, kahve içeceksiniz, diktatör biziz. Sizler 367'yi icat edeceksiniz, demokrasiyi yok edeceksiniz, diktatör biziz. Sizler 28 Şubatın baş mimarı olacaksınız, diktatör biziz. Siz kurban olun bu diktatöre, kurban olun. Millet kimin diktatör olduğunu, kimin diktatör olmadığını çok iyi biliyor.

Sizler bu anlayışla Türkiye'nin en istikrarlı partisi olmaya, oyunu artırmamaya, aynı şekilde elli yıl, yüz yıl boyunca aynı oranlarda olmaya devam edeceksiniz. Tüm partiyi kapatın, hepiniz istifa edin, zaten yüzde 25 alırsınız.'

Özel'in A Haber'i hedef almasına da yanıt veren Turan, 'Ben de size şimdi 10 tane televizyon kanalı sayıp 'Siz de bunların borazanı gibisiniz' diyeyim, anlamı yok, yanlış. Bu üslup, üslup değil. Üslup, medeniyettir. Üslup, insanın kendi kimliğidir' dedi.

Turgut ÖzalÖzgür ÖzelAk PartiKemal KılıçdaroğluAdnan Menderes

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