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MEB tatil tarihini açıkladı!

Milli Eğitim Bakanlığı, Türkiye'deki koronavirüs salgını tedbirleri kapsamında uzaktan eğitim süreci, sınavlar ve yarıyıl takvimiyle ilgili genelde yayınlandı. Buna göre en çarpıcı düzenleme ilkokullarda sınaların kaldırılması oldu.

Eğitim / 18 Aralık 2020 Cuma 12:29
MEB tatil tarihini açıkladı!

Türkiye'deki koronavirüs salgınında vaka sayılarının artması nedeniyle Milli Eğitim Bakanlığı yeniden uzaktan eğitime geçilmesi kararı alırken yeni düzenlemeler de yapıldı.

Bakanlıktan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

-Bu eğitim-öğretim yılında ilkokullarda sınav yapılmayacak, karne notları ders etkinliklerine katılım puanı ile belirlenecek.

-İlkokul, ortaokul ve liselerde uzaktan eğitim, 2020-2021 eğitim öğretim yılının ilk döneminin tamamlanacağı 22 Ocak'a kadar devam edecek.

-22 Ocak'tan itibaren karne dağıtımları eğitim kurumu yönetimlerince farklı gün ve zaman dilimlerine yayılarak planlanacak.

-25 Ocak Pazartesi günü başlayacak yarı yıl tatil süresine ikinci dönemdeki bir haftalık ara tatil süresi de eklenmiştir.

-Ortaokul ve liselerde birinci döneme ait bir yazılı/uygulama puanı ve performans notları üzerinden ölçme değerlendirme yapılacak.

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