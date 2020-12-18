İstanbul'da trafik yoğunluğu!

Koronavirüs önlemleri kapsamında hafta sonları uygulanan 56 saatlik sokağa çıkma yasağı bugün saat 21.00 itibariyle başlayacak. İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin trafik yoğunluğu haritasına göre kısıtlama öncesi, saat 15.30 sıralarında yüzde 62'ye ulaştı.
Korona virüsün salgınını önlemek için alınan tedbirler kapsamında hafta sonu dışarı çıkma yasağı bugün saat 21.00'de başlayacak.
Yasak öncesi kentte trafik yoğunluğu yaşanıyor. İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin trafik yoğunluk haritasına göre saat 15.30 sıralarında yoğunluk yüzde 62'ye ulaştı.