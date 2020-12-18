İşkur'dan on binlerce personel alımı!

Çıkartılan torba yasa ile istihdamın korunması ve artırılması yönünde önemli adımlar atıldı. Özellikle yeni işe gireceklere ve eski işine geri dönmek isteyenlere önemli teşvikler getirildi. Yapılan düzenlemeler ile bu kişiler işe başladıkları zaman tüm primlerini devlet karşılayacak. Bir yandan istihdam desteklenirken bir yandan da hem özel sektörde hem de kamuda yeni kadro ve pozisyonlar açılıyor.



Halen özel sektör ve kamuda 57 bin 270 personel aranıyor. İşsizlerin işe yerleşmesinde önemli bir rol üstlenen, yılbaşından bu yana 827 bin 472 kişiyi işe yerleştiren İŞKUR'da halen 46 bin 410 açık iş bulunuyor.



KAMU VE ÖZEL SEKTÖRDE ON BİNLERCE KONTENJAN AÇILDI



Özel sektörün en çok eleman aradığı alanların başında ise 9 bin 844 kişiyle beden işçiliği geliyor. 966 kişiyle gazaltı kaynakçısı, 862 kişiyle makineci (dikiş), 844 kişiyle temizlik görevlisi, 717 kişiyle ön muhasebeci en çok aranan elemanlar arasında yer alıyor. Kamuda ise güncel 10 bin 860 personel alımı için ilan bulunuyor.



Alımlarda başı Emniyet Genel Müdürlüğü çekiyor. Polis Akademisi Başkanlığı'na alınacak 8 bin öğrenci için başvurular alınıyor. Ayrıca pek çok bakanlık, üniversite, belediye de personel alımı için ilana çıkmış durumda.



NASIL BAŞVURULUYOR?



Özel sektördeki açık işler İŞKUR'un internet sitesinden görülebiliyor. Başvurular da site üzerinden yapılabiliyor. Kamudaki güncel iş ilanları da Aile, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nın internet sitesinden takip edilebiliyor.



ÖZEL SEKTÖR İLK 10



Meslek --- kontenjan



Beden işçisi --- 9.844



Gazaltı kaynakçısı --- 966



Makineci (dikiş) --- 862



Temizlik görevlisi --- 844



Ön muhasebeci --- 717



Paketleme işçisi --- 617



Satış danışmanı --- 591



Ambar/depo gör. --- 539



Forklift operatörü --- 526



Lojistik elemanı --- 510



KAMUDA İLK 10



Emniyet Genel Müdürlüğü: 8.000 polis adayı



Gençlik ve Spor Bakanlığı: 500 sözleşmeli personel



Atatürk Üniversitesi: 361 sözleşmeli personel



Hazine ve Maliye Bakanlığı: 300 defterdarlık uzman yardımcısı



Elektrik Üretim A.Ş.: 150 sürekli işçi



Kırıkkale Üniversitesi: 122 sözleşmeli personel



Harran Üniversitesi: 81 sürekli işçi



Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi: 65 sözleşmeli personel



Erciyes Üniversitesi: 56 sözleşmeli personel



Siirt Üniversitesi: 50 öğretim üyesi