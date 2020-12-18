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Binalara pandemi ayarı!

Dünyayı kasıp kavuran yeni tip koronavirüs insanlığı eve hapsetti. Konuyla ilgili çarpıcı bir rapor hazırlayan AK Parti kovid ve benzeri salgınlarda binaların, ev ve iş yerleri olmak üzere geniş çaplı salgınlara karşı uyumlu olarak inşa edilmesi ve uygun olmayanların da yeniden değerlendirilmesine ilişkin düzenlemeleri gündemine aldı.

Güncel / 18 Aralık 2020 Cuma 09:14
Binalara pandemi ayarı!

AK Parti, hazırladığı 'Covid'in Çevresel Etkileri ve Kentleri Dö-nüştüren Salgınlar' raporunda yeni binaların pandemiler göz önünde bulundurularak inşa edilmesi gerektiğine dikkat çekti. Hazırlanan raporda dikkat çeken ifadeler yer alırken koronavirüs ve benzeri salgınlara karşı binaların dayanıklı hale getirilmesinin içerisinde havalandırma alanları öne çıkıyor. Üstelik sadece evler değil iş yerleri de gündemde. İşte ayrıntılar;

SALGINA DAYANIKLI BİNA
AK Parti, pandemi sebebiyle çalışma hayatına evden devam eden vatandaşların nabzını tuttu. 81 şehirde özellikle kadınlarla video-konferansla iletişim kurularak, 'Koronavirüsün Çevresel Etkileri ve Kentleri Dönüştüren Salgınlar' başlıklı bir çalıştay düzenlendi.

PANDEMİ MİMARİYE YÖN VERECEK
Pandeminin konut, mimari yapılar ve kamusal mekân tanımlanmasına nasıl yön vereceği, salgınlarda kazanılan tecrübelerin, geleceğin şehirlerinin oluşumuna nasıl fayda sağlayacağı ele alındı. Şehirlerin altyapı ve mekânsal organizasyonlarının da masaya yatırıldığı çalıştay sonrası AK Parti Kadın Kollarınca hazırlanan rapor, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a sunulacak.

BALKON, PENCERE VE TERAS
Raporda yapıların salgın hastalıkların dikkate alınarak yeniden tasarlanması gerektiği önerildi. Binaların yapılırken uzun süren ev karantinalarının göz önünde bulundurulması gerektiği vurgulanan raporda 'Balkon, pencere ve teras gibi hava akışını sağlayacak yapılar olmalı. Kamusal alanlar da böyle dizayn edilmeli.

Gerekirse yeni düzenlemeler hayata geçirilmeli, yerel yönetimlerle iş birliği yapılmalı. Öneriler, kentsel dönüşümler için de geçerlidir' denildi. - Türkiye

Ak PartiRecep Tayyip Erdoğan

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