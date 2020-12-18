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Başkan Recep Tayyip Erdoğan'dan önemli açıklamalar!

Kağıthane Meydanı Açılışına Vahdettin Köşkü’nden canlı bağlantı ile katılan Başkan Recep Tayyip Erdoğan önemli açıklamalarda bulundu. Erdoğan CHP'deki taciz ve tecavüz skandallarına parti yöneticilerinin suskun kaldığını söyledi. Erdoğan, "Biz bunları herkesi benzer ithamlarla suçladıkları halde, kendi partileri içindeki taciz, tecavüz, hırsızlık hadiselerine kör, sağır kalmalarından biliriz. Biz bunların ciğerini biliriz" dedi.

Güncel / 18 Aralık 2020 Cuma 14:48
Başkan Recep Tayyip Erdoğan'dan önemli açıklamalar!

Kağıthane Meydanı Açılışına Vahdettin Köşkü'nden canlı bağlantı ile katılan Başkan Recep Tayyip Erdoğan önemli açıklamalarda bulunuyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları:

Kentsel dönüşüm projeleri sürüyor. Ülkemizin 4 bir yanında sözümüzü yerine getirecek yatırımları hayata geçiriyoruz. Şehirlerimizin çehrelerini değiştiriyoruz. Özel projelerle, sosyal destek programıyla milletimizin her kesimine hizmet götürüyoruz.

Yepyeni bir Türkiye inşa ediyoruz. Salgın gibi küresel bir sağlık krizine ve buna bağlı ekonomik sıkıntılara rağmen, Türkiye'nin hedeflerine doğru yürümekten vazgeçmemesi bazılarını şaşırtıyor. Dışarıdaki şaşkınları anlayabiliyoruz ama maalesef içerideki şaşkınları anlayamıyoruz. AK Parti'ye ve Cumhur İttifakı'na yönelttiklerine baktığımızda katıksız bir faşizmin izlerini görüyoruz.

CHP'YE SERT TEPKİ

Biz bunları ülkenin yerli ve milli sanayisini, ekonomisini engellemek için attıkları taklalardan biliriz. Biz bunları herkesi benzer ithamlarla suçladıkları halde, kendi partileri içindeki taciz, tecavüz, hırsızlık hadiselerine kör, sağır kalmalarından biliriz. Biz bunların ciğerini biliriz. İnşallah 2023'e kadar milletimize hizmetleri bıkmadan usanmadan anlatacağız.

Kapısını çalmadık, gönlünü kazanmadık tek bir fert kalmadan bu mücadeleyi sürdüreceğiz. Yatırım yapmaya, proje üretmeye, eser inşasına devam edeceğiz. Açılışını yaptığımız Kağıthane meydan projesi işte bunlardan biridir. Tüm Kağıthanelileri bu güzel eserle birlikte baharı kutlamaya özellikle davet ediyorum.

İnşallah baharla birlikte anneler, çocuklarıyla birlikte burada güzel vakit geçirecekler.

Recep Tayyip Erdoğan

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