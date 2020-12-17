Yerli aşıdan bomba haber!

Dünyada koronavirüs pandemisine karşı birden fazla aşı çalışması yapıldı ve yapılmaya devam ediliyor. İnsanlar geliştirilen koronavirüs aşısını ne zaman olacakları konusunda meraklı.



Bununla birlikte ülkeler kendi aşılarını geliştirmek için de kolları sıvamış durumda.



Peki ülkemizde yerli aşı çalışmaları ne durumda? Geçtiğimiz gün Sağlık Bakanı Fahrettin Koca bir konuşmasında "Yerli aşı Nisan ayında yapacağımızı ümit ediyorum." demişti. Bugün yerli aşı için yeni bir gelişme daha yaşandı. İşte o gelişmeler.



Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank yaptığı açıklamada yarın online aşı ve ilaç konferansı düzenleneceğini ifade etti. Varank ayrıca Türkiye'deki 3 tesise aşı üretmesi için sertifika verildiğini duyurdu.



BAKAN KOCA DUYURMUŞTU



Sağlık Bakanı Fahrettin Koca "TÜSEB desteğiyle Erciyes Üniversitesi'nde geliştirilen COVID-19 aşısının Faz-I çalışmasında 44 gönüllüye aşı uygulandı. Şu ana kadar ciddi bir yan etki görülmedi. İkinci doz aşılama 26 Kasım-14 Aralık tarihleri arasında yapılacak. Güzel haberlerini vereceğim 15 aşı adayı daha var" ifadelerini kullandı.



25 ARALIK KRİTİK TARİH



Bakan Koca"16 aşı çalışması yapılmaktadır. Bunlardan bir tanesi klinik öncesi dönemi başarıyla tamamlayarak, insan denemelerine başlamıştır. Faz 2 çalışması 25 Aralık'ta başlanacaktır. Faz 2 için üretime 3 gün önce başlandı.



Kendi aşı çalışmalarımız bir yana, dünyada etkinliği ve güvenilirliği kanıtlanmış aşılara en erken dönemde erişebilmenin gayrete içindeyiz. Yerli aşı Nisan ayında yapacağımızı ümit ediyorum." demişti.



KİTİ YERLİLEŞTİRDİK



Dünya Sağlık Örgütü Türkiye için 20 tane DSÖ sitesinde kabul edilebilirliği olan kit söz konusu, bunlardan birisi de Türkiye'de üretilen kit oldu. Bütün ülkeler hiçbir sertifika istemeden bu kite ulaşabilir duruma geldi.



Kit konusunu ben bütçede komisyonda söylemiştim, biz bir kite 8.75 dolar vererek yurtdışından almaya başlamıştık. Erken dönemde DSÖ'nün onay verdiği kitten söz ediyorum erken dönemde bunu yerlileştirdik.



Yerlileştirdiğimizde 32 liradan almaya başladık. Yurtdışından 8.75 dolardan alıyorduk. Devamında bir iki ay geçtiğinde yeni ruhsat alan uygunluk alan firmalar oldu, bunun üzerine biz bu firmalara kiti bize kaça vereceklerini sorduk.



8 dolardan aşağı veren olmadı. 12 tane yerli üretilen kit noktasına geldik. İhaleye çıktık, 6 firma ihaleye girdi, 6 firma ihaleye girince fiyatı 9.8 liraya düştü.



E-NABIZA ÖDEME YAPILMADI



E-nabız şirketi ile ilgili ortaya attığınız iddia ile ilgili olarak ise, e-nabız Türk Telekom tarafından nisan 2015 yılında yapıldı. Peki Türksat tarafından da 2016'dan itibaren de hizmet verilmeye devam ediyor. 2015'de e-nabız ilk defa kuruluyor, 2015'den bu yana 1 liralık alışveriş gösterebileceğiniz bir fatura var mı? Bu millete söyleyeceğiniz sözünüz var mı, yazık değil mi? Bakın pandemi dönemindeyiz 83 milyon bir ve beraber olmak zorundayız.



