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Ümit Özdağ parti kuracak mı?

İYİ Parti İstanbul İl Başkanı Buğra Kavuncu'yu FETÖ'cülükle suçlayan ve partiden ihraç edilen Ümit Özdağ'ın yeni bir parti kuracağı iddia edildi. Özdağ konuya ilişkin ilk kez açıklama yaptı. Peki, Özdağ gerçekten parti kurma kararını kesinleştirdi mi? İşte son dakika haberinin ayrıntıları...

Güncel / 17 Aralık 2020 Perşembe 15:58
Ümit Özdağ parti kuracak mı?

İYİ Parti'den ihraç edilen İstanbul Milletvekili Ümit Özdağ'ın, kendisine yakın olan vekiller ile yeni bir parti kuracağına dair iddialar son günlerde sık sık kulislerde konuşuluyor. İddialar bugün Habertürk TV'de bir adım daha öteye taşındı, kanalın Ankara Temsilcisi Bülent Aydemir, 'Ümit Özdağ'ın parti kurması kesinleşti' ifadelerini kullandı.

Haberin sabah saatlerinden itibaren çok konuşulmasının ardından Özdağ'a ulaşarak, 'Parti kurma kararınız kesinleşti mi?' sorusu soruldu.

Özdağ bu soruya şu yanıtı verdi:

'Ben de parti kuracağımı doğrusu Bülent Bey'den öğrendim. Televizyondan takip ediyorum bu iddiaları. Böyle önemli bir haberi muhattabına sormadan yapmak bence gazetecilik değil. Aradınız, teşekkür ediyorum, size yanıtımı veriyorum. Böyle bir durum yok.

İddialara ilişkin bir basın açıklaması yapmayı düşünüp düşünmediği sorusuna da yanıt veren Özdağ, 'Bu konuda açıklama yapma gibi bir düşüncem de yok.' dedi.

NE OLMUŞTU?

O dönem İYİ Parti İstanbul Milletvekili olan Ümit Özdağ, CNN Türk canlı yayınında katıldığı bir programda, partisinin İstanbul İl Başkanı Buğra Kavuncu için lafı evirip çevirmeden, 'Fetöcü'dür' demişti. Kamuoyu günlerce bu konuyu tartışırken, Akşener ve A Takımı Özdağ'a cephe almıştı. Özdağ'ın yanında duran vekiller destek açıklamalarında bulunurken, Özdağ TBMM'de bir basın toplantısı düzenlemiş, 'İYİ Parti, HDP, CHP ve SP'nin' bir araya gelere 'Gizli Anayasa Taslağı' hazırladıklarını açıklamıştı. Millet İttifakı bu iddiayı reddetmeye çalışsa da, daha sonra gizli görüşmelerin belgeleri ifşa olmuştu.

Yaşananların ardından Akşener A Takımını toplayarak, Disiplin Kurulu'nda Özdağ'ı ihraç ettirmişti. Özdağ'ın kendisine yakın vekiller ile parti kuracağı öne sürülmüştü. Özdağ, sessizliğini korumuştu.

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