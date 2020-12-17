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İphone 12 Pro Max o tarihte Türkiye'de!

Apple'ın yeni nesil iPhone modellerinden biri olan iPhone 12 Pro Max'i ne zaman Türkiye'de satışa sunacağı belli oldu.

Teknoloji / 17 Aralık 2020 Perşembe 22:56
İphone 12 Pro Max o tarihte Türkiye'de!

Apple, geçtiğimiz aylarda dört yeni iPhone modelini satışa sundu. Bu modellerden biri olan iPhone 12 Pro Max ise serinin en güçlü üyesi olma özelliğine sahip. 6.7 inç'lik büyük bir ekranla gelen ve kamera performansıyla da diğer modellerden önde olan cihaz, iPhone 12 mini ile birlikte Türkiye'ye daha geç geliyor.

iPhone 12 ve iPhone 12 Pro halihazırda Türkiye'de satışta bulunuyor. 4 Aralık'ta satışına başlanan yeni iPhone modellerine şimdi de iki model daha ekleniyor.

iPhone 12 Pro Max, bu cuma gününden itibaren sipariş verilebilecek. Teslimatlar ise 23 Aralık tarihinde başlayacak. Diğer bir deyişle 23 Aralık itibariyle iPhone 12 Pro Max ile iPhone 12 mini de Türkiye'de olacak.

İşte fiyatlar:

128 GB iPhone 12 Pro Max - 16.999 TL
256 GB iPhone 12 Pro Max - 17.999 TL
512 GB iPhone 12 Pro Max - 19.999 TL

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