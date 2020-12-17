USD (Alış - Satış) : 7,75 - 7,77 EURO (Alış - Satış) : 9,48 - 9,50

Erdoğan'dan anlamlı Mevlana mesajı!

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Hazreti Mevlana’dan aldığımız ilhamla diline, ırkına, dinine bakmadan tüm insanlara yardım elimizi uzatıyor, bölgemizde barış ve adaletin hâkim olması için gayret gösteriyoruz. Öldürmekten, katletmekten, yakıp-yıkmaktan başka hiçbir şey bilmeyen modern dönem haramilerine rağmen, biz Mevlana’nın tutuşturduğu sevgi, dostluk ve hikmet meşalesini taşımaya devam edeceğiz.

Güncel / 17 Aralık 2020 Perşembe 15:16
Erdoğan'dan anlamlı Mevlana mesajı!

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Hz. Mevlana'nın 747'nci vuslat yılı dolayısıyla mesaj yayımladı.

Başkan Erdoğan mesajında şunları kaydetti;

Vefatının 747'nci sene-i devriyesinde, Anadolu'nun manevi mimarlarından, büyük mutasavvıf, mütefekkir ve İslam âlimi Mevlana Celaleddin Rumi Hazretleri'ni rahmetle yâd ediyorum. Rabbim'den, bizi, milletimizi ve tüm insanlığı Hazreti Pir'in şahitliğine mazhar eylemesini temenni ediyorum.

Vuslatı'nın üzerinden 7,5 asır geçmesine rağmen Hazreti Mevlana'yı "her dem taze" tutan sır aşk ve sevgidir.

Hazreti Mevlana, kendi ifadesiyle "Allah'a ulaşacak birçok yol varken, aşkı seçmiş", sözlerini aşkla söylemiş, bu toprakları aşkla mayalamıştır.

Hazreti Mevlana'nın gönül imbiğinden süzülen tavsiyeleri fitneyi, fesadı, hasedi silip atmış, çağları ve sınırları aşan kardeşlik ikliminin kurulmasına vesile olmuştur.

Nitekim yazılışından 7,5 asır sonra bile farklı dillere, dinlere, kültürlere mensup milyonlarca insan, onun hikmet deryasından nasiplenmekte, huzur ve sükûnu Mesnevî-i Şerif'in eşsiz derinliğinde aramaktadır.

Millet olarak, yüzyıllardan süzülerek gelen böylesi zengin bir manevi hazineye sahip olduğumuz için Allah'a hamd ediyoruz.

Öte yandan dünyada yaşanan onca yoksulluğa, sefalete, cehalete ve çatışmalara baktığımızda günümüz insanının, Mevlana'nın barış ve sevgi mesajına ne kadar muhtaç olduğunu çok daha iyi görüyoruz. İnsanları kamplaşmalara, dünyayı kutuplaşmalara iten kör ideolojiler, hepimizi tehlikeli bir noktaya doğru sürüklüyor. Özellikle batı toplumlarında kültürel ırkçılık, yabancı karşıtlığı ve İslam düşmanlığı adeta zehirli bir sarmaşık gibi günden güne yayılıyor.
Fikir özgürlüğü kisvesi altında kutsallarımız hedef alınıyor; inancından, dilinden ve kılık kıyafetinden dolayı insanlar düşmanlaştırılıyor. Bu vahim tablo karşısında Türkiye olarak, Hazreti Pir'in insanı, aşkı, barışı, hoşgörüyü, ahlak ve erdemi merkeze alan kutlu tavsiyelerinin bayraktarlığını yapıyoruz.

Hazreti Mevlana'dan aldığımız ilhamla diline, ırkına, dinine bakmadan tüm insanlara yardım elimizi uzatıyor, bölgemizde barış ve adaletin hâkim olması için gayret gösteriyoruz. Öldürmekten, katletmekten, yakıp-yıkmaktan başka hiçbir şey bilmeyen modern dönem haramilerine rağmen, biz Mevlana'nın tutuşturduğu sevgi, dostluk ve hikmet meşalesini taşımaya devam edeceğiz.

Rabbim, bizleri Mevlana'nın ilim ve aşk yolundan ayırmasın diyorum. Bu düşüncelerle Şeb-i Arus'un 747'nci yıl dönümünde Hazreti Mevlana başta olmak üzere tüm gönül sultanlarımızı rahmetle yâd ediyor, bu gece yapılacak duaların, semaların ve evrâd-ı şeriflerin Hakk katında kabul olmasını diliyorum."

Recep Tayyip Erdoğan

loading...

YAZARLARTAMAMI
Mehmet Orhan

ARTIK TÜRKİYE’Yİ DURDURAMAZLAR

Mehmet Orhan
Ümit ÖZDEMİR

Irkçılık Yapan Bizden Değildir!

Ümit ÖZDEMİR
TÜRKER AKINCI

SUSMAYIN, SUSTURULMAYIN!

TÜRKER AKINCI
Kürşad Berkkan

Kaos'dan Düzen! Kontrol Edilebilir İnsan Modeli!

Kürşad Berkkan
Latif Şimşek

HA KEL HASAN HA HASAN KEL!

Latif Şimşek
Av. Arb. Selçuk ENER

İŞÇİNİN İKİNCİ BİR İŞTE ÇALIŞMASI, İŞVERENE HAKLI FESİH İMKANI TANIR MI?

Av. Arb. Selçuk ENER
Murat AKAN

Rusya Bahanesiyle Türkiye Kuşatılıyor

Murat AKAN
Ahmet ANAPALI

Aslında Bütün Suç Minik Merdan’ı Ünlü Yapamayanlarda…

Ahmet ANAPALI
İslam Memiş

Piyasalar Haftayı Nasıl Tamamlıyor ?

İslam Memiş
Cengiz ALÇAYIR

Vız’yoner!

Cengiz ALÇAYIR
Erkan Trükten

DÜNYA’NIN 11 EYLÜL’Ü

Erkan Trükten
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı
Advertisement