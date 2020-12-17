CHP Başkanvekili'nden yalan itirafı!

İBB Ak Parti Grubu tarafından "66 bin servis aracının İstanbul ulaşımında kullanılması" teklifine karşı; “Bu teklifi valiliğe ilettiklerini ancak kabul edilmediğini” ifade eden İBB CHP Grup Başkanvekili, yalan söylediklerini kabul ederek özür diledi.