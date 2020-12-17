CHP Başkanvekili'nden yalan itirafı!

İBB Ak Parti Grubu tarafından "66 bin servis aracının İstanbul ulaşımında kullanılması" teklifine karşı; “Bu teklifi valiliğe ilettiklerini ancak kabul edilmediğini” ifade eden İBB CHP Grup Başkanvekili, yalan söylediklerini kabul ederek özür diledi.
İBB Ak Parti Grubu tarafından '66 bin servis aracının İstanbul ulaşımında kullanılması' teklifine karşı; “Bu teklifi valiliğe ilettiklerini ancak kabul edilmediğini” ifade eden İBB CHP Grup Başkanvekili, yalan söylediklerini kabul ederek özür diledi.