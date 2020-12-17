Çavuşoğlu'ndan ABD'nin yaptırım kararına sert tepki: Geri adım atmayacağız!

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, ABD'nin yaptırımlarına ilişkin, 'ABD'nin yaptırım kararı hukuken ve politik olarak yanlış. Bu Türkiye'nin egemenlik haklarına bir saldırıdır' dedi.



Çavuşoğlu, 'S-400 anlaşması ABD'nin CAATSA yasasından önce yapılmıştı, bu nedenle bu yasaya bağlı yaptırım Türkiye'ye uygulanamaz. Geri adım atmayacağız' diye konuştu.



'Türkiye-ABD ilişkileri normalleşebilir, ancak...'

Türkiye-ABD ilişkilerine değinen Çavuşoğlu, 'ABD isterse Türkiye-ABD ilişkileri normalleşebilir, ancak Türkiye'nin Suriye politikasında beklentileri karşılanmalıdır' ifadelerini kullandı.