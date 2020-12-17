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Başkan Erdoğan'dan önemli kabul

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Irak Başbakanı Mustafa Kazımi'yi resmi törenle karşıladı.

Güncel / 17 Aralık 2020 Perşembe 14:27
Başkan Erdoğan'dan önemli kabul

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Irak Başbakanı Mustafa Kazımi'yi resmi törenle karşıladı. Kazımi, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın davetlisi olarak ilk resmi ziyaretini Ankara'ya gerçekleştirdi.

ANITKABİR'İ ZİYARET ETTİ

Başbakan Kazımi ve beraberindeki heyete ziyarette, Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli ve ilgililer eşlik etti. Anıtkabir'i ziyaret eden Kazımi, beraberindeki heyetle Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün mozolesine çelenk bıraktı.

Saygı duruşunun ardından Misak-ı Milli Kulesi'ne geçerek Özel Anıtkabir Defteri'ni imzalayan Kazımi, özel deftere şunları yazdı:

'Harika insanlar halklarına güvenlik, refah ve istikrar konusunda bıraktıkları ve yaptıkları eserlerle bilinirler. Bugün modern Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucu asil ve yüce Mustafa Kemal Atatürk'ü ziyaret etme şerefine nail olduk.'

Recep Tayyip Erdoğan

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