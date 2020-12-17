Bakan Koca o illere dikkat çekti!

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca resmi sosyal medya hesabı Twitter üzerinden yaptığı paylaşımda 4 ilin sağlık müdürleriyle video konferans yöntemiyle toplantı yaptığını duyurdu. Bakan Koca, İzmir, Hatay, Adana ve Samsun'daki koronavirüse dair son durumu da paylaşarak vatandaşları uyardı.



"ÇABALAR SONUÇ VERİYOR"



Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter hesabından, "Hatay, Adana, Samsun ve İzmir yakın takibimizde. Çabalar sonuç veriyor. Birlikte kazanacağımız günler uzak değil" notuyla yaptığı yazılı açıklamada, şu ifadelere yer verdi:



"Hatay, Adana, Samsun ve İzmir Valilerimiz, İl Sağlık Müdürlerimiz ve Halk Sağlığı Başkanlarımızla ayrı ayrı yaptığımız online görüşmelerde bu şehirlerimizde pandeminin son durumunu değerlendirdik.



HATAY'DA SON DURUM



"Hatay'da son hafta içinde günlük vaka sayısı düşüşe geçti. Hastane yükümüz devam ediyor. Yatak doluluk oranı yüzde 63, yoğun bakım doluluk oranı yüzde 85. Erişkin yoğun bakım yatak sayısını son 10 gün içinde 301'den 429'a çıkardık. Önümüzdeki hafta içinde 35 yoğun bakım yatağı daha ilave edeceğiz. Sahada her biri 3 kişiden oluşan 363 filyasyon ekibimiz gece gündüz görev yapıyor. Bütün kurumlarımız ve hemşirelerimizle birlikte el birliğiyle mücadelemiz kısa sürede netice verecektir."



BAKAN KOCA'DAN 'YOĞUN BAKIM' UYARISI



Adana ve Samsun'da son 1 hafta içinde vaka sayısında yüzde 20 azalma olduğunu aktaran Bakan Koca, "Yoğun bakım yüklerimiz halen devam ediyor. Adana'da hastane doluluk oranı yüzde 65, yoğun bakım doluluk oranı yüzde 80. Filyasyon ekip sayısı 515'e çıktı. Samsun'da hastane doluluk oranı yüzde 64, yoğun bakım doluluk oranı yüzde 81. Sahada 347 filyasyon ekibimiz görev başında.



İZMİR'DE SON DURUM



"İzmir'de son hafta içinde günlük vaka sayısında yüzde 35 düşüş oldu. Hastane doluluk oranı yüzde 58, yoğun bakım doluluk oranı yüzde 78. Şu anda 797 filyasyon ekibimiz sahada görev yapıyor. Sağlık çalışanlarımız destan yazıyor.



Bütün kurumlarımız ve hemşirelerimizin el birliğiyle mücadeleye katkısının etkisini görüyoruz. Birlikte kazanacağımız günler uzak değil" açıklamasında bulundu.